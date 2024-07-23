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По всій Україні повітряна тривога: РФ атакувала "Шахедами", злетів МіГ

Ангеліна Підвисоцька
23 липня 2024, 00:09оновлено 23 липня, 00:54
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В областях уже було чутно вибухи, працює українська ППО.
МіГ, шахед, повітряна тривога
РФ атакувала Україну шахедами / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, МО РФ, скріншот

Російські окупанти атакували Україну Шахедами. По всій країні пролунав сигнал повітряної тривоги через зліт ворожого МіГа. Про це повідомляють Повітряні сили України.

Окупанти запустили "Шахеди". Вони залетіли в Сумську область і летіли в напрямку Чернігівської області. У цей момент у Шостці лунала серія потужних вибухів. Місцеві моніторингові канали повідомляли про роботу ППО.

Пізніше стало відомо про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Також у повітря піднявся російський МіГ-31К.

відео дня

Росіяни атакували Україну не тільки дронами, а й ракетою. Вона залетіла в Сумську область і рухалася на захід у напрямку Прилуцького району Чернігівської області. Після чого вона знову розвернулася і полетіла через Шостку в бік Глухова.

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