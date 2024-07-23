По всій Україні повітряна тривога: РФ атакувала "Шахедами", злетів МіГ

Російські окупанти атакували Україну Шахедами. По всій країні пролунав сигнал повітряної тривоги через зліт ворожого МіГа. Про це повідомляють Повітряні сили України.
Окупанти запустили "Шахеди". Вони залетіли в Сумську область і летіли в напрямку Чернігівської області. У цей момент у Шостці лунала серія потужних вибухів. Місцеві моніторингові канали повідомляли про роботу ППО.
Пізніше стало відомо про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Також у повітря піднявся російський МіГ-31К.
Росіяни атакували Україну не тільки дронами, а й ракетою. Вона залетіла в Сумську область і рухалася на захід у напрямку Прилуцького району Чернігівської області. Після чого вона знову розвернулася і полетіла через Шостку в бік Глухова.
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