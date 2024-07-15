Не буде газу: Зеленський - про те, чому Польща зобов'язана збивати ракети над Україною

Президент хоче, щоб Польща допомагала збивати російські ракети, які атакують українські газові сховища.

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Зеленський заявив, що Польща повинна збивати ракети над Україною / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН, Міноборони РФ

Російські окупанти почали активно атакувати українські газосховища на заході країни. Влада намагається заручитися підтримкою Польщі, яка має можливість збивати російські ракети. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції.

Він додав, що саме по цих газосховищах почало "часто прилітати". При цьому Зеленський заявляє, що від цього залежить не тільки Україна, а й найближчі сусіди. Тому Польща просто зобов'язана брати активну участь у знищенні ворожих ракет і дронів над Україною.

"Справедливо, якщо Польща буде нам допомагати збивати ракети, які йдуть у напрямку саме Польщі. Ми говоримо саме про цей напрямок - напрямок газосховищ України, куди часто прилітає. Цікаво. Є країни-скептики в принципі до нас... Так от, дуже важливо, що цим газом у цих сховищах користуються саме ці країни. Ось що цікаво. Тому цей скепсис має зменшуватися. Тому що якщо ми не захистимо наше газосховище, то ці країни в опалювальний сезон залишаться без газу. Найближчі наші сусіди", - сказав Зеленський. відео дня

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Напередодні польський прем'єр Дональд Туск допустив можливість збиття російських ракет над територією України, якщо ті летять у напрямку Польщі.

Однак згодом з'явилася інформація, що Польща не збиватиме ракети над Україною, що летять у напрямку Заходу, оскільки у Варшаві немає з цього приводу одностайної думки. Про це заявив глава МО країни Владислав Косиняк-Камиш. У США ідею президента Володимира Зеленського та польського прем'єра Дональда Туска теж не підтримали.

Раніше стало відомо, що Польща планує передавати Україні електроенергію, яку отримуватиме від спалювання польського вугілля без виплат за викиди в повітря шкідливих речовин.

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