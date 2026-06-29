По всій Україні ввели графіки відключень – коли не буде світла 30 червня

Найбільше навантаження на енергосистему очікується у вечірні години. Енергетики попередили, що режим обмежень ще можуть скоригувати.

https://glavred.net/ukraine/po-vsey-ukraine-budut-deystvovat-grafiki-otklyucheniy-kogda-ne-budet-sveta-30-iyunya-10776677.html Посилання скопійоване

Графіки відключень світла - коли не буде світла 30 червня / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

В усіх регіонах України запровадять графіки відключення світла

Тимчасові обмеження діятимуть у вівторок, 30 червня, з 17:00 до 22:00

Причиною вимкнень стало навантаження на систему через спеку

У вівторок, 30 червня, в усіх регіонах України тимчасово запровадять погодинні відключення електроенергії для населення, а також обмеження потужності для промислових підприємств і бізнесу. Причиною стали додаткові навантаження на енергосистему через спекотну погоду. Про це повідомили в Укренерго.

Обмеження торкнуться як побутових споживачів, так і підприємств. Для кожної категорії передбачено однаковий часовий проміжок дії відповідних заходів.

відео дня

"17:00 – 22:00 – графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. 17:00 – 22:00 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 1 черги)", - повідомили в НЕК "Укренерго".

/ Скріншот

В енергетичній компанії звернули увагу, що головним чинником запровадження таких заходів стало сезонне збільшення навантаження на мережу. Водночас енергетики наголошують, що режим роботи енергосистеми залишається динамічним і може змінюватися залежно від поточної ситуації.

Жителів усіх областей закликають стежити за актуальною інформацією, адже тривалість і обсяги відключень можуть бути скориговані протягом дня залежно від стану енергосистеми.

"Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго)", - повідомили в НЕК "Укренерго".

Що означають черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - в яких регіонах ситуація буде найгіршою

Влітку українська енергосистема може стикнутися з дефіцитом потужності до 2 ГВт у години пікового навантаження, що здатне спричинити відключення електроенергії. Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко також вказав, що перебої з електропостачанням можуть торкнутися Харківської області та інших прифронтових регіонів.

Крім того, дефіцит електроенергії ймовірний в Одеському регіоні, де енергетична інфраструктура вже зазнала значних пошкоджень, тривають відновлювальні роботи, а стан підстанцій і мереж залишається уразливим.

"І, ймовірно, місто Київ: з одного боку, це найбільший споживач країни, з іншого - власна генерація покриває не більше 20% потреб міста", - підсумував він в інтерв'ю Телеграфу.

Атомна генерація України / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Укренерго інформувало про погодинні відключення електроенергії для населення через додаткове навантаження на енергосистему. Зокрема, йшлося про екстрені відключення світла у низці областей після ворожих ударів по енергоінфраструктурі. Найскладніша ситуація була у Сумській та Чернігівській областях.

Голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв повідомив, що причиною відключень стало різке зростання навантаження на систему через активне використання кондиціонерів під час спеки. Він підкреслював наявність сезону літніх обмежень та необхідність готуватися до обмежень у пікові години. Ігнатьєв прогнозував, що вранці обмеження можуть становити до 2 годин, а ввечері - від 3 до 4 годин у разі високого попиту та технічних обмежень.

Голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко заявив, що в липні-серпні можливі відключення електроенергії тривалістю до п'яти годин за умов масованих обстрілів енергетики. Зайченко також вказував, що денну зону можна покрити за рахунок атомної генерації, імпорту та розподіленої і відновлюваної генерації.

Читайте також:

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред