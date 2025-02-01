Планувала підрив будівлі СБУ в центрі Києва: правоохоронці зупинили спробу теракту

Агентка російських спецслужб планувала підрив будівлі СБУ в центрі української столиці. Внаслідок цього могли постраждати багато людей.

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СБУ викрила спробу теракту в центрі Києва/ колаж: Главред, фото: СБУ

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Контррозвідка та СБУ зупинили спробу теракту в Києві

Завербована спецслужбами РФ жителька Львова планувала підрив будівлі СБУ в центрі Києва

Контррозвідка та слідчі Служби безпеки України запобігли масштабному теракту на одній із центральних багатолюдних вулиць Києва.

Правоохоронці викрили і затримали мешканку Львова, яка була завербована російськими спецслужбами і за вказівкою російських кураторів готувала підрив вибухівки біля будівлі одного із структурних підрозділів СБУ. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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"Ця локація наразі не використовується співробітниками спецслужби, котрі на період повномасштабного вторгнення передислоковані на запасні пункти роботи. Втім, потенційний теракт міг призвести до великих жертв серед цивільних перехожих у центральній частині міста", – зазначили у пресслужбі.

У СБУ розповіли, що російські спецслужби дистанційно завербували 22-річну наркозалежну зі Львова, яка шукала "швидкі" гроші у Телеграм-каналах. Дівчина за вказівкою кураторів з РФ приїхала до Києва, де окупанти вже дистанційно орендували для неї квартиру в центрі міста.

Після заселення до тимчасового помешкання дівчина забрала через кур’єрську доставку мінікамеру відеоспостереження і встановила її на балконі, щоб російські спецслужби могли стежити за центральною вулицею Києва в онлайн-режимі й потім зафіксувати наслідки теракту.

Працівники Служби безпеки України діяли на випередження й затримали агентку РФ, коли вона забрала зі схованки сумку з вибухівкою і прямувала до орендованої квартири.

"На місці події у затриманої виявлено сумку, в якій знаходився саморобний вибуховий пристрій потужністю 7 кг у тротиловому еквіваленті. Такого заряду достатньо, щоб серйозно пошкодити будівлю і завдати смертельного ураження людям, які перебувають навколо епіцентру вибуху", – йдеться у повідомленні.

Під час обшуку в дівчини також був вилучений мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з російською спецслужбою.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до вчинення терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

"Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Тривають невідкладні комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до планування та підготовки теракту", – зазначили в СБУ.

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