"Заради надійного миру": Зеленський анонсував важливі переговори

Глава держави розповів, що провів нараду з міжнародниками - командами уряду та Офісу президента.

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Зеленський, НАТО / Колаж: Главред, фото: ОП, УНІАН

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Володимир Зеленський анонсував важливі переговори

Україні потрібні сильні рішення заради миру - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський 31 січня у вечірньому відеозверненні анонсував важливі переговори з представниками Євросоюзу та командою президента США Дональда Трампа.

Глава держави розповів, що провів нараду з міжнародниками - командами уряду та Офісу президента.

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"Ми готуємо важливі переговори з європейцями і, звичайно, з командою Сполучених Штатів Америки. Нам усім потрібні зустрічі, нам усім потрібен спільний погляд, нам усім потрібні сильні рішення заради надійного миру. Дуже потрібні!" - зазначив Зеленський.

План стійкості Зеленського Інфографіка / Інфографіка: Главред

Мирні переговори з Росією - останні новини

Як повідомляв Главред, Президент США Дональд Трамп заявив, що введе нові санкції проти Росії, якщо російський диктатор Володимир Путін не сяде за стіл переговорів з приводу війни Україні.

Держсекретар США Марко Рубіо одразу після затвердження на посаді заявив, що досягнення миру в Україні є пріоритетом для адміністрації Трампа. Однак цей процес буде складним і потребуватиме значних поступок з боку Києва та Москви. При цьому Рубіо не став прогнозувати часові рамки, коли війна РФ проти України може закінчитися.

Формат мирних переговорів із Росією залежатиме від того, який вигляд матиме план завершення війни. Вести переговори без України неможливо. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

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