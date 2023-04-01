План окупації Донбасу провалився: британська розвідка розповіла, як облажався Герасимов

На кількох напрямках фронту на Донбасі російські сили здобули лише незначні успіхи.

Британська розвідка розповіла, як облажався Герасимов / Фото Вікіпедія

Командувач російськими окупаційними військами Валерій Герасимов провалює захоплення всього Донбасу.

Міністерство оборони Великобританії в Twitter зазначило, що 11 січня 2023 року російський начальник генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов прийняв особисте командування "спеціальною військовою операцією" в Україні, але мета окупувати Донбас провалилася.

"Після 80 днів стає все більш очевидним, що цей план провалився", - йдеться в повідомленні.

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Також У Міноборони Британії зазначили, що на кількох напрямках фронту на Донбасі російські сили здобули лише незначні успіхи ціною десятків тисяч жертв.

"Після десяти років на посаді начальника генерального штабу, існує реальна можливість того, що Герасимов розширює можливості того, наскільки російське політичне керівництво буде терпіти провали", - заявляє розвідка.

Наступ Росії на Україну

Американське агентство Bloomberg днями опублікувало матеріал, в якому говорилося про те, що Росія відмовляється від свого "великого весняного наступу" на Україну і зосередиться на відбитті контрнаступу ЗСУ. Крім того, Кремль збирається набрати 400 тисяч контрактників, щоб спробувати перевести війну в затяжну фазу.

Військовий експерт Роман Світан вважає, що окупанти Росії можуть зробити ще одну спробу наступу на Україну. Ворог здатний піти в масштабну атаку на Вугледар Донецької області з боку Волновахи, на Куп'янськ Харківської області, і наступати в районі Сватового і Кремінної Луганщини з боку Валуйок Бєлгородської області.

На думку військового експерта Олега Жданова, у Росії більше немає ніяких козирів на полі бою-війська окупантів переходять до стратегічної оборони. Вони ще можуть атакувати на деяких ділянках фронту навіть протягом декількох місяців, проте для великого наступу ресурси вже вичерпані.

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