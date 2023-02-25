"Герасимов - кретин": Гіркін завив через катастрофу у РФ з озброєнням

Колишній ватажок бойовиків "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив про те, що в окупантів РФ катастрофічна ситуація із забезпеченням озброєнням і боєприпасами.
При цьому основну провину він поклав на командування військ РФ. Відповідне відео вже опубліковано в Мережі.
"Ми можемо опинитися голими-босими перед противником вже до середини року", — ниє російський терорист.
Разом з тим він нагадав про те, що під час ганебної втечі з території Харківщини окупанти РФ кинули величезну кількість техніки.
"Наші дивовижні генерали на чолі з кретином Герасимовим (Валерій Герасимов – начальник Генштабу ЗС РФ, - ред.) палять і кидають техніку в таких кількостях, що ніяка промисловість не витримає", — скаржиться "Стрілок".
У той же час він сподівається на ленд-ліз з Китаю і передрікає, що без допомоги КНР державі-терористу буде кришка.
"Китай - єдиний може дати нам ленд-ліз, щоб продовжувати війну скільки-небудь успішно", — скиглить Гіркін.
Раніше Євген Пригожин вибухнув потоком образ на адресу терориста Стрєлкова, який раніше говорив про бажання приєднатися до "вагнерівців".
"Спробує втекти - по**ю на його обличчя", - заявив Пригожин про перспективи Гіркіна в ПВК "Вагнер".
Нагадаємо, колишній ватажок бойовиків терористичної "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) вліз у ще одні розбірки зі своїми подільниками.
Цього разу він влаштував з'ясування стосунків з колишнім ватажком горлівських бойовиків Ігорем Безлером (кличка"Біс").
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