План до 2031 року: розвідка викрила наміри РФ на окупованих територіях

Марія Николишин
15 січня 2026, 15:27
2215
Росія хоче збагатитись за рахунок окупованих територій.
Росія планує проводити дослідження / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, deepstatemap

Ключові тези:

  • РФ хоче розпочати програму геологорозвідувальних робіт на окупованих територіях
  • Вона передбачає поетапні дослідження родовищ із фокусом на сировину
  • Причиною є погіршення ситуації в сировинних галузях Росії

У 2026 році на тимчасово окупованій території Донецької області країна-агресор Росія планує розпочати масштабну програму геологорозвідувальних робіт, розраховану до 2031 року. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

Зазначається, що програма передбачає поетапні дослідження родовищ із фокусом на сировину, затребувану в сучасній економіці, зокрема стратегічні й рідкісні метали.

"Йдеться не про разові геологічні виїзди, а про довгострокові роботи, поділені на кілька етапів", - йдеться у повідомленні.

В СЗРУ додають, що базою для розвідки мають стати ще радянські геологічні матеріали.

"У пострадянський період дослідження в регіоні фактично зупинилися, тому нині окупаційна влада планує уточнювати й оновлювати дані, а також оцінювати перспективність об’єктів з погляду подальшого промислового освоєння", - кажуть у розвідці.

Крім того, наголошується, що активізація інтересу до українських надр відбувається на тлі погіршення ситуації в традиційних для Росії сировинних галузях.

"Нафтова галузь РФ переживає серйозні труднощі: зростання собівартості видобутку, санкційні обмеження, проблеми з експортом і технологіями змушують Кремль шукати альтернативні джерела доходів. У цих умовах тимчасово окуповані українські території розглядаються як ресурсна база для латання бюджетних дір і підтримки воєнної економіки", - підкреслюють у відомстві.

Так, фактично йдеться про цілеспрямоване використання українських земель і природних багатств для збагачення держави-агресора.

Що Путін хоче отримати від України

Колишній директор Британської секретної розвідувальної служби MI6 Річард Мур говорив, що у планах російського диктатора Володимира Путіна немає підписання мирного договору з Україною, поки не перетворить її на другу Білорусь.

"Путін не має жодного наміру укладати угоду, що для нього це питання не тільки території, це про домінування і перетворення України на щось, що виглядає досить схожим на її сусіда – Білорусь", - підкреслив він.

Донецька область - останні новини

Як повідомляв Главред, військово-політичний аналітик і співзасновник громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов, оцінюючи значення Донецької області для Росії, пояснив, що її інтерес зосереджений не стільки на територіях чи ідеологічних гаслах про "русский мир", скільки на встановленні контролю над покладами корисних копалин.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан заявляв, що російський диктатор Володимир Путін встановив новий дедлайн для повної окупації Донецької області. Він дав армії РФ час до 1 квітня.

Читайте також:

Про джерело: Служба зовнішньої розвідки

Служба зовнішньої розвідки України (СЗР) створена в 2004 році на базі Департаменту розвідки і розвідпідрозділів регіональних органів Служби безпеки України для здійснення розвідувальної діяльності в політичній, економічній, військово-технічній, науково-технологічній, інформаційній і екологічній сферах, участі у боротьбі з міжнародною організованою злочинністю, тероризмом, забезпечення безпеки установ і громадян України за кордоном. Керівник СЗР входить до складу Ради національної безпеки і оборони України і підпорядковується безпосередньо Президентові України, пише Вікіпедія.

новини Донецька окуповані территории Служба зовнішньої розвідки
