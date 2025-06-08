Україна стикається з тиском: Буданов заявив про труднощі з обміном полоненими

Очільник ГУР МО повідомив, коли відбудеться наступний обмін тілами.

https://glavred.net/ukraine/ukraina-stalkivaetsya-s-davleniem-budanov-zayavil-o-trudnostyah-s-obmenom-plennymi-10671626.html Посилання скопійоване

Буданов прокоментував ситуацію з організацією обміну полоненими / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/V_Zelenskiy_official

Що сказав Буданов:

Триває підготовка до нового обміну полоненими

У Росії намагаються спекулювати на темі обміну

Початок репатріаційних заходів заплановано на наступний тиждень

Україна стикається з інформаційним тиском та спробами одноосібно диктувати параметри обмінного процесу. Про це заявив очільник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов.

За його словами, Україна ретельно дотримується домовленостей, яких вдалося досягнути у Стамбулі. Наразі триває ретельна підготовка до обміну і тиск та маніпуляції під час неї неприпустимі.

відео дня

"Кого, коли і як міняти – не має бути чиїмось одноосібним рішенням", - наголосив Буданов.

Він зазначив, що особливо цинічно звучать спроби деяких російських пропагандистів спекулювати на людському горі, до якого вони самі ж і причетні.

Натомість Координаційний штаб наполегливо працює над організацією обміну, який базується на досягнутих домовленостях. Згідно з планом, репатріаційні заходи мають розпочатися наступного тижня, про що уповноважені особи були проінформовані ще у вівторок, 3 червня.

"Все рухається за планом, попри брудну інформаційну гру ворога", - додав очільник ГУР МО.

Обмін полоненими - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за словами президента України Володимира Зеленського, між Україною та РФ відбудеться новий обмін полоненими. Додому повернути планують 500 військових.

Згодом в Координаційному штабі повідомили, що РФ затягує процес обміну тілами загиблих та полоненими військовими. Через це обмін перенесли на наступний тиждень.

Натомість у Росії знову збрехали. Помічник президента РФ та один з представників переговорної групи Кремля Володимир Мединський заявив, що Україна нібито перенесла обмін полоненими та приймання тіл загиблих військовослужбовців на невизначений термін.

Інші новини:

Хто такий Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред