Україна стикається з тиском: Буданов заявив про труднощі з обміном полоненими

Що сказав Буданов:
- Триває підготовка до нового обміну полоненими
- У Росії намагаються спекулювати на темі обміну
- Початок репатріаційних заходів заплановано на наступний тиждень
Україна стикається з інформаційним тиском та спробами одноосібно диктувати параметри обмінного процесу. Про це заявив очільник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов.
За його словами, Україна ретельно дотримується домовленостей, яких вдалося досягнути у Стамбулі. Наразі триває ретельна підготовка до обміну і тиск та маніпуляції під час неї неприпустимі.
"Кого, коли і як міняти – не має бути чиїмось одноосібним рішенням", - наголосив Буданов.
Він зазначив, що особливо цинічно звучать спроби деяких російських пропагандистів спекулювати на людському горі, до якого вони самі ж і причетні.
Натомість Координаційний штаб наполегливо працює над організацією обміну, який базується на досягнутих домовленостях. Згідно з планом, репатріаційні заходи мають розпочатися наступного тижня, про що уповноважені особи були проінформовані ще у вівторок, 3 червня.
"Все рухається за планом, попри брудну інформаційну гру ворога", - додав очільник ГУР МО.
Обмін полоненими - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що за словами президента України Володимира Зеленського, між Україною та РФ відбудеться новий обмін полоненими. Додому повернути планують 500 військових.
Згодом в Координаційному штабі повідомили, що РФ затягує процес обміну тілами загиблих та полоненими військовими. Через це обмін перенесли на наступний тиждень.
Натомість у Росії знову збрехали. Помічник президента РФ та один з представників переговорної групи Кремля Володимир Мединський заявив, що Україна нібито перенесла обмін полоненими та приймання тіл загиблих військовослужбовців на невизначений термін.
Інші новини:
- Доведеться платити рекордно багато: експерт попередив про підвищення цін на хліб
- Авторитет підірвано: на Мерца "накинулись" за невиконання обіцянок щодо санкцій
- Росіяни розгортають більше ППО та зброї: в ISW повідомили, з чим бореться ворог
Хто такий Кирило Буданов
Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант.
З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.
У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред