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"На фронті в Україні зараз оперативний глухий кут": генерал Бундесверу дав прогноз

Альона Вороніна
3 листопада 2023, 22:00
Ініціатива зараз перемикається між українськими та російськими силами. Але в України є шанс перемогти військовим шляхом.
Украинские военные
Україна має можливість перемогти військовим шляхом/ колаж: Главред, фото: 14 окрема механізована бригада; 22 окрема механізована бригада

Будь-яку війну можна виграти військовим шляхом, і війна в Україні – не виключення. Україна може перемогти російських окупантів на полі бою. Але в той же час варто розуміти, що кожна війна закінчується за столом переговорів, на яких найважливіше значення має те, яку позицію на полі бою має кожна зі сторін.

В Україні уже кілька тижнів спостерігається "фаза оперативного глухого кута". У цей період часу ініціатива перемикається між українськими та російськими силами. Про це сказав голова спеціального штабу допомоги Україні в Міноборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг в інтерв'ю Stuttgarter Nachrichten.

"Український наступ на півдні під Запоріжжям втратив темп. Але досягнуті там завоювання земель можна було консолідувати і зберегти. На півночі та сході, наприклад у районі Донецька, ми бачимо, що Росія знову атакує з максимальним використанням людей і техніки. Досі прогрес був незначним", – зазначив Фройдінг.

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Як зима вплине на хід бойових дій

Німецький генерал вважає, що зима вплине на бойові дії, але не потрібно переоцінювати фактор погоди, особливо на півдні України. Він висловив переконання, що взимку і українські військові, і російські окупанти будуть змушені освіжати і навчати війська.

Фройдінг вважає, що у зимову пору темпи бойових дій сповільняться, проте застою не виникатиме.

Також він висловив думку, що взимку обидві сторони можуть зосередитися на тому, щоб бити по складах, інфраструктурі та командних пунктах іншої сторони.

РФ не зважає на втрати у війні

Коментуючи втрати і резерв живої сили країни-агресорки Росії, німецький генерал зазначив, що РФ зараз не зважає на втрати у війні. Зокрема, ці втрати відповідають загальноприйнятій доктрині російської армії. Ставлення Росії до цього питання показує, "який погляд на гуманність переважає у російських збройних силах", зазначив Фройдінг.

Генерал Бундестагу зазначив, що росіяни зараз ймовірно впевнені, що їм не потрібно берегти сили через наявність великого потенційного резерву солдатів. Але, за його словами, зараз важко прогнозувати, наскільки в Росії посилять мобілізацію. На це питання може впливати політичний фактор, адже в РФ на весну 2024 року заплановані вибори, заначив німецький генерал.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що інтерв’ю Залужного про "війну в глухому куті" сколихнуло США. Це інтерв’ю дуже вплинуло на подальші плани США щодо підтримки Києва у боротьбі проти російських окупантів. Американський Конгрес був шокований відвертістю українського воєначальника. Після цього партнери можуть переглянути обсяг військової допомоги Україні.

У ЗСУ сказали, що атаки РФ по Україні будуть масованішими, і пояснили, чого чекає РФ для посилення ударів. Зазначається, що після настання холодів ворожі атаки стануть ще масованішими.

Нагадаємо, у ЗСУ розповіли про ситуацію на найскладнішому напрямку. Російські окупанти намагаються наступати на Куп'янському та Бахмутському напрямках. Одним із найважчих напрямків на фронті є саме Лимано-Куп'янський.

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війна в Україні вторгнення Росії
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