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"Жертв вивозили КамАЗами": окупанти розкрили шалені втрати РФ в Макіївці - перехоплення ГУР

10 січня 2023, 20:21
Влада РФ ретельно замовчує величезні втрати російської армії в Макіївці, щоб не піднявся бунт.
российская армия, российские военные, российские оккупанты
Окупанти розкрили шалені втрати РФ в Макіївці / ua.depositphotos.com

Влада РФ ретельно приховує справжні втрати окупантів на війні в Україні. Так сталося і з загарбниками в тимчасово окупованій Макіївці, яких ЗСУ вправно ліквідували у новорічну ніч. Про це розповів російський окупант під час телефонної розмови зі своєю дружиною.

Так, у перехопленій і опублікованій ГУР бесіді йдеться про те, що влада РФ замовчує про події в Макіївці, щоб не піднявся бунт. Насправді там загинуло більше 600 загарбників.

"Телефонував Серьога Оленкин. Він особисто перевозив тіла ось цих із Макіївки, ось де госпіталь, коротше. Каже, 610 у Макіївці загиблих! 12 КамАЗів, каже, я вивіз", - розповідає дружина росіянина.

Своєю чергою окупант не дивується, а навпаки підтверджує цю інформацію: "Я ж тобі казав, а ти мені: "Ні, 63!" - сказав він.

Відповідаючи на запитання росіянки, чому влада РФ це замовчує, загарбник заявив: "Щоб бунт не підняли".

'Жертв вивозили КамАЗами': окупанти розкрили шалені втрати РФ в Макіївці - перехоплення ГУР
Влада РФ замовчує про події в Макіївці, щоб не піднявся бунт / Скріншот

Удар по базі окупантів у Макіївці

У ніч з 31 на 1 січня практично під бій курантів було завдано удару по ПТУ в окупованій Макіївці Донецької області, де дислокувалися російські окупанти. Повідомлялося, нібито удар був нанесений HIMARSами.

Пізніше стало відомо, що будівлю місцевого професійно-технічного училища №19 було повністю знищено. Внаслідок удару загинули 400 і були поранені 300 окупантів. У мережі повідомлялося, що в Макіївському ПТУ було більше однієї роти окупантів. Крім того, туди прийшли й інші загарбники відзначати Новий рік.

У Міністерстві оборони Росії тільки через 2 дні зізналися, що було завдано удару. Однак вони заявили, нібито в результаті удару по будівлі колишнього профтехучилища в окупованій Макіївці, в якому знаходилися мобілізовані солдати російської армії, загинули тільки 63 військових.

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