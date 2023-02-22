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Пережив теракт в Оленівці і російський полон: помер Олег Мудрак

22 лютого 2023, 21:45
У захисника Маріуполя зупинилося серце внаслідок пережитих тортур у полоні росіян.
Олег Мудрак
Олег Мудрак / соцмережі

Помер майор і командир 1-го батальйону полку "Азов" Олег Мудрак з позивним "Сухарем", який захищав Маріуполь до останнього.

Як відомо, військовий півроку пробув у ворожому полоні і пережив теракт в Оленівці.

"Він горів цим життя, насолоджувався і запалював серця всіх людей навколо. Він зробив усе можливе, щоб я став таким, яким я є. Тому він ніколи не зникне з моєї голови і серця. Я хочу бути чоловіком гідним Олега, щоб він дивився на мене з Вальгаллою і відчував тільки гордість за мене. Він завжди говорив, що не хотів, щоб його смерть була "святом сліз". Хотів, щоб разом зібралися його люди і посміхаючись згадували кращі моменти пов'язані з ним. До зустрічі, рідний! Сухар - на щиті!", - повідомив його племінник Данило у своєму Інстаграмі.

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Також інформацію про смерть підтвердила дружина командира "Азова" та керівник ГО "Асоціація сімей захисників" Азовсталі Катерина Прокопенко.

За її інформацією, у захисника Маріуполя зупинилося серце в результаті пережитих тортур в полоні росіян.

Теракт в Оленівці

У ніч на 29 липня російські окупанти з артилерії обстріляли колонію в окупованій Оленівці у Донецькій області, де російська армія тримала військовополонених українських захисників. При цьому в Міноборони РФ відразу поспішили звинуватити в цьому сили ЗСУ, сказавши, що це нібито українська сторона вдарила по місцю утримання українських полонених.

Пізніше СБУ перехопила телефонні розмови, в яких бойовики з угруповання "ДНР" стверджують, що саме російські окупаційні війська організували вибух в Оленівці, в результаті якого загинули щонайменше 53 українських військовополонених.

29 липня СБУ, ЗСУ, Головне управління розвідки та омбудсмен оприлюднили спільну офіційну заяву у зв'язку з терактом в Оленівці, зазначивши, що на території колонії сталося організоване вбивство українських полонених, яке спланували і скоїли окупанти.

Пізніше стало відомо, що українських полонених окупанти могли вбити за допомогою російської термобаричної зброї.

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