Нацгвардійці потужно просунулися на півдні, позиції ворога підірвані - Клименко

Українські військові виявили ворожі позиції, знищили окупантів та просунулися вперед на південному напрямку.

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Бійці Нацгвардії відбили позиції на південному напрямку / Колаж : Главред, фото: скріншот з відео, 22 окрема механізована бригада

Українські військові продовжують звільняти землі, які незаконно захопили російські окупанти. Бійцям Національної гвардії України вдалося вибити ворога із зайнятих позицій на південному напрямку. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Захисники не тільки досягли успіхів під час контрнаступу, але й знищили сили ворога за останні кілька днів:

особовий склад російських окупантів,

військові машини,

БМП-2,

позиції РФ.

Міністр опублікував відео і зазначив, що на ньому зафіксована робота аеророзвідників 11 бригади ім. М. Грушевського Нацгвардії України.

відео дня

Дивіться відео знищення позицій ворога:

Бійці Нацгвардії відбили позиції на південному напрямку / фото: скріншот

Ситуація на південному фронті

Нагадаємо, 10 листопада стало відомо про те, що ЗСУ потужно просунулися в Запорізькій області і змогли зрізати цілий виступ ворога. Українські військові просунулися поблизу Вербового. Водночас українські десантники ведуть важкі бої біля Роботиного та Новопрокопівки.

У Силах оборони розповіли про втрати ворога на півдні після того, як українські військові знищили купу окупантів. На південному напрямку Збройні Сили України попри все продовжують виконання бойових завдань.

Начальник пресслужби Генштабу Владислав Селезньов заявив, що ЗСУ можуть готувати потужний штурм на півдні. Перший плацдарм знаходиться в районі Дач і Антонівського мосту недалеко від окупованих Олешок; другий - в районі залізничного мосту в напрямку сіл Піщанівка і Пойма; третій - на групі островів від Козацьких Таборів до Кринок.

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