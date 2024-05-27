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Перейшли в наступ і вибили окупантів: ЗСУ просунулись вперед на Харківщині - ISW

Юрій Берендій
27 травня 2024, 11:40
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Аналітики відзначають, що українські військові змогли просунутись на кількох напрямках на півночі Харківщини та захопити російські позиції.
Перейшли в наступ і вибили окупантів: ЗСУ просунулись вперед на Харківщині - ISW
Українські сили витісняють російські війська на півночі Харківщини / Колаж Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Сили оборони України змогли повернути під свій контроль позиції неподалік населеного пункту Липці на півночі Харківщини. Російські окупанти ведуть безуспішні штурмові дії на цьому напрямку фронту. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Українські сили нещодавно відновили позиції поблизу Липців (на північ від Харкова) на тлі триваючих боїв у цьому районі", — йдеться у повідомленні.

26 травня речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що українські військові витіснили російські сили з позицій у напрямку Стрілеча — Глибоке, тоді як противник намагається прорватися до Липців, але Сили оборони не дозволяють їм просуватися дорогою Глибоке — Липці.

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Аналітики зазначили, що бої тривали під Липцями, поблизу Глибокого, Лукʼянців, Нескучного. Деякі російські військові кореспонденти називають бої на півночі Харківщини "позиційними".

Крім того, за даними ISW, російські війська продовжили наступальні операції біля Вовчанська (на північний схід від Харкова) 26 травня, але не було підтверджено жодних змін на лінії фронту в цьому районі.

"Волошин заявив, що російські піхотні підрозділи проводять штурми у Вовчанську, але українські сили витісняють російські війська з невизначених позицій. Бої також тривали в межах Вовчанська і на захід від Вовчанська біля Стариці", - зазначають аналітикик.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Наступ РФ на Харківщині - ситуація у Вовчанську

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, бійці ЗСУ готові знищувати зенітні ракетні комплекси С-300 і С-400, а також артилерію та іншу військову техніку російських окупантів, яка використовується для обстрілів Харкова. Проте ця можливість обмежена позицією США та інших союзників, які забороняють використання своєї зброї для ударів по території агресора Росії. Таку думку висловив командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко.

У звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначається, що Росія активізувала удари по Харкову з метою примусити людей покинути місто.

Попри активність російських окупантів на півночі Харківщини, їхні наступальні операції наразі не принесли очікуваних результатів. Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов.

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війна в Україні Інститут вивчення війни
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