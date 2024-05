Перейшли в наступ і вибили окупантів: ЗСУ просунулись вперед на Харківщині - ISW

Сили оборони України змогли повернути під свій контроль позиції неподалік населеного пункту Липці на півночі Харківщини. Російські окупанти ведуть безуспішні штурмові дії на цьому напрямку фронту. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

26 травня речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що українські військові витіснили російські сили з позицій у напрямку Стрілеча — Глибоке, тоді як противник намагається прорватися до Липців, але Сили оборони не дозволяють їм просуватися дорогою Глибоке — Липці.

Аналітики зазначили, що бої тривали під Липцями, поблизу Глибокого, Лукʼянців, Нескучного. Деякі російські військові кореспонденти називають бої на півночі Харківщини "позиційними".

Крім того, за даними ISW, російські війська продовжили наступальні операції біля Вовчанська (на північний схід від Харкова) 26 травня, але не було підтверджено жодних змін на лінії фронту в цьому районі.

"Волошин заявив, що російські піхотні підрозділи проводять штурми у Вовчанську, але українські сили витісняють російські війська з невизначених позицій. Бої також тривали в межах Вовчанська і на захід від Вовчанська біля Стариці", - зазначають аналітикик.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.