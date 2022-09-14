Переправа розбита, міст зруйнований: на півдні ЗСУ знищили сотню окупантів і Мі-8 РФ

На південному напрямку ЗСУ завдали удару по окупантам / Фото з відкритих джерел, УНІАН

На Південному напрямку Збройні Сили України за минулу добу, 13 вересня, зробили дев'ять авіаційних ударів і виконали 430 ракетно-артилерійських завдань по позиціях російських окупантів.

В результаті було знищено понад сто окупантів, чотири склади з боєприпасами на Херсонщині та десятки одиниць військової техніки противника, повідомляє Оперативне командування Південь.

Уточнюється, що в результаті ударів ЗСУ уражені три райони зосередження ворожих сил і засобів в Міловому і Дудчанах, три пункти управління в Урожайному і Херсоні.

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Крім того, вогневим ударом зірвані спроби ремонтних робіт на Каховському мосту, він залишається непридатним для використання. Понтонна переправа в Дар'ївці також уражена, її подальше використання неможливе.

Підтверджені втрати росіян на півдні:

121 окупант;

п'ять танків;

дев'ять броньованих машин;

три гаубиці " Мста-Б";

дві самохідні артустановки "Гвоздика";

два ЗРК "Панцир С1";

станція радіолокаційної боротьби;

чотири склади з боєприпасами;

бомбардувальник Су-24М;

вертоліт Мі-8.

Просування ЗСУ в Херсонській області

Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій. Раніше деокупували населений пункт Високопілля.

Представник Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк раніше сказала, що ЗСУ пошкодили всі мости, якими війська РФ користувалися для постачання своїх військ. Ворог більше не може використовувати естакади.

Радник офісу президента Олексій Арестович також повідомляв, що на Херсонщині армія України звільнила і Ольгине. Воно знаходиться на північ від раніше деокупованого Високопілля. Угруповання російських військ на правому березі Дніпра опинилося в оперативному оточенні.

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