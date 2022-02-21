Поліція оточила будинок Медведчука - ЗМІ

Медведчук потрапив в заціпеніння поліції / УНІАН

Будинок народного депутата від Партії "опозиційна платформа - за життя" Віктора Медведчука оточили поліцейські. Копи перекрили довколишню вулицю.

Як повідомляє Слідство.Інфо, біля маєтку в Києві чергують близько тридцяти поліцейських і осіб охорони. Вони обшукують машини навколо з ліхтариками і перекрили рух по прилеглій до будинку Медведчука вулиці.

ЗМІ пише, що вдень 21 лютого до особняка прибуло кілька автомобілів, в які нібито вантажили майно нардепа, в тому числі бронежилети і зброю.

Передбачається, що Державне бюро розслідувань дізналося про вивезення майна Медведчука і направило екіпаж поліції на місце.

УП з посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомляє, що силовикам надійшла оперативна інформація про підозрілий рух поблизу будинку Медведчука. У зв'язку з цим, на місце було направлено кілька екіпажів поліції, які повинні були простежити, щоб фігурант залишався під домашнім арештом.

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Справа Медведчука

Нагадаємо, Печерський районний суд у Києві продовжив Медведчуку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 10 березня 2022 року. Його підозрюють у незаконній торгівлі українським вугіллям з ватажками ОРДЛО.

Крім того, відомо, що хрещеним батьком дочки Медведчука Дар'ї є президент Росії Володимир Путін. І у них незважаючи на анексію Криму Росією і війну на Донбасі, зберігаються досить тісні відносини.

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