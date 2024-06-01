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"Перемир'я" без виведення військ лише розв'яже руки РФ: Кислиця зробив гучну заяву

Руслана Заклінська
1 червня 2024, 18:28
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Заяви про припинення вогню без виведення російських військ не мають нічого спільного з миром або справедливістю, сказав дипломат Сергій Кислиця.
'Перемир'я' без виведення військ лише розв'яже руки РФ: Кислиця зробив гучну заяву
Справедливий мир неможлививй без повного виведення російських військ / Колаж: Главред, фото: ОК "Захід", 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, facebook.сom/Sergiy Kyslytsya

Пропозиції щодо мирного врегулювання війни в Україні, які не передбачають повного виведення російських військ, не принесуть стійкого та справедливого миру. Росія використає таке перемир'я для накопичення сил та нового наступу. Про це у Брюсселі під час дискусії під егідою Української призми та Центру європейської політики (ЕРС) навколо імплементації Формули миру Зеленського заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, пише "Укрінформ".

"Оголошення про припинення вогню без виведення російських військ немає нічого спільного з миром або справедливістю. Таке "перемир’я" може бути використане агресором лише для того, щоб акумулювати сили для подальшого наступу. Повчання на адресу України, щоб вона не вдавалася до ескалації цієї ситуації, не відповідають статті 51 Хартії ООН щодо права на самооборону, і еквівалентні вимогам, щоб жертва нападу не чинила спротиву навмисному вбивству", - зазначив Кислиця.

За його словами, жодна країна світу не прагне миру більше за Україну. Проте цей мир має бути всеохоплюючим, справедливим та тривалим.

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"Саме тому ми закликаємо всі країни, які поважають Хартію ООН та прагнуть миру, приєднатися до Саміту миру у Швейцарії. Ті країни, що мають власні пропозиції та справді прагнуть зупинити війну, можуть зробити внесок у досягнення цієї мети завдяки участі в Саміті миру. Мирна "рамка", що буде розроблена учасниками саміту, не буде ультиматумом для Росії. Вона має стати основою для досягнення миру. Росія, ймовірно, зможе взяти участь у другому саміті, який буде проведений у належний час, виходячи з її готовності повернутися до поваги до міжнародного права", - розповів Кислиця.

Хто такий Сергій Кислиця

Сергій Кислиця - український дипломат, постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй (з 20 лютого 2020 року).

Закінчив факультет міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського державного університету ім. Тараса Шевченка.

Володіє українською, російською, англійською, іспанською та французькою мовами.

Заяви РФ про мирні переговори - новини за темою

Як повідомляв Главред, Путін нібито готовий припинити війну з Україною за умови збереження окупованих територій, пише Reuters. Однак, якщо Китай і Захід не приймуть цю "умову", він готовий продовжувати бойові дії. Російський пропагандист Пєсков також стверджує, що Росія "відкрита до діалогу" і не бажає вічної війни.

Водночас Путін "наїхав" на Зеленського і заклянчив переговори. Він сказав, що Москва готова до переговорів "тільки виходячи з сьогоднішніх реалій у зоні спецоперації" та заявив, що Зеленський нелегітимний президент. Згодом Зеленський прокоментував заяву російського диктатора Володимира Путіна про нібито готовність Кремля до переговорів з Україною.

Путін не має наміру припиняти війну проти України й навпаки спостерігається активізація дій російських окупантів, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

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