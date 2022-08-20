"Доведеться пояснювати": експерт розповів, чому РФ не хоче визнавати причини вибухів у Криму

Росія не може назвати реальну причину вибухів у Криму / Фото УНІАН

Росія не може визнати причетність ЗСУ до вибухів у Криму, оскільки тоді їй доведеться пояснювати росіянам причини цих вибухів. Про це в інтерв'ю Главреду розповів блогер, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, якщо РФ їх визнає, тоді виникне питання про те, чому вони відбулися. ППО не відпрацювало по ракетах, які наносили ці удари і виявляється, що навіть така щільна і ешелонована ППО, яка була сконцентрована саме в районі Джанкоя - С-300, С-400, Панцир-С1 - не "відпрацювала" ракети і не захистила ці об'єкти?

Крім того, якщо це були диверсанти, то виходить, що вони працюють в тимчасово окупованому Криму, де велика агентура ФСБ, ГШ ЗС РФ, Росгвардії, тобто тоді це буде виглядати так, що силовики не справляються із забезпеченням безпеки півострова.

Ще один момент - якщо РФ дійсно визнала б, що це зробили ЗСУ, то їй потрібно б було якось відповідати, адже росіяни постійно говорять, що Крим-це нібито територія Росії.

Але незалежно від причин, якими керуються в Кремлі, у росіян не залишилося ресурсів, щоб загрожувати Україні.

"У росіян не залишилося ресурсів, щоб нам чимось погрожувати і саме тому вони говорять про "головотяпство", про якісь інциденти, а не про те, що ЗСУ знищують їх об'єкти і можуть це робити майже по всій тимчасово окупованій території України, яку російські окупанти поки контролюють", - уточнив Коваленко.

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