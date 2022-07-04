Весь світ побачить перші перемоги України в серпні, наступить переломний момент - Буданов

Весь світ побачить перші перемоги України в серпні, наступить переломний момент / скріншот, УНІАН

Перші перемоги України у війні проти Росії можна буде побачити найближчим часом. Це відбудеться в серпні цього року.

З такою заявою в інтерв'ю "РБК-Україна" виступив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, закликавши проявити терпіння.

"У серпні ви побачите, весь світ в принципі побачить перші перемоги України. Перший перелом", - зазначив Буданов.

Разом з тим він не став розкривати подробиць.

читайте також"Він не може здобути повної перемоги": екс-глава НАТО розповів про вигоду затяжної війни для Путіна"Ви хочете, щоб я зараз розкрив всі плани, щоб ворог прочитав і підготувався? Так ви це собі уявляєте? Риторично вам відповім. Якщо ви аналізуєте мої висловлювання, чи побачили ви, що я хоча б раз помилився? Тому чекайте", - підсумував начальник Головного управління розвідки Міноборони.

Раніше Буданов заявив, що війна в Україні закінчиться тоді, коли наша країна поверне собі кордони, які були станом на 1991 рік. Згідно з його прогнозом, відбудеться це не раніше 2023 року.

Раніше генерал-майор Збройних сил Дмитро Марченко зазначив, що війна в Україні не закінчиться швидко. Однак, за його словами, наша держава має такий шанс, якого не мала за свою історію.

Марченко зазначив, що якщо західні партнери дадуть нам все необхідне озброєння, то можливо захисникам України вдасться успішно провести контрнаступ і раніше.

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