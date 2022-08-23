Соскін про вибухи в Криму: Зеленський добре так приклався чоботом в личко Путіна

Олег Соскін, вибухи в Криму / скріншот

Операція в Новофедорівці в тимчасово окупованому Криму продемонструвала, що Україна не зупиниться, і півострів повинен бути повернутий.

В інтерв'ю Главреду директор Інституту трансформації суспільства, політолог, економіст Олег Соскін пояснив, що Україні потрібно було показати, що ми вже в змозі це робити.

"Для Путіна удар по аеродрому в Новофедорівці - це колосальний репутаційний удар. Зеленський добре так приклався чоботом в його личко. Адже Росія зазнала серйозних втрат: кілька десятків людей загинуло (мабуть, льотчики і механіки), знищені склади, літаки і машини. Це серйозний удар для всіх, хто живе на Кримському півострові, і для російського керівництва, для Кремля", - зазначив експерт.

Також Соскін підкреслив, що керівництво України переходить на новий рівень і готове до цього.

Вибухи на військовому аеродромі в Новофедорівці в Криму

Нагадавши, серія вибухів сталася на військовому аеродромі в Сакському районі на території тимчасово окупованого Криму. Перший вибух пролунав близько 15: 20, всього їх нарахували близько десяти.

До 2014 року це була база ВМС України. Зараз там базується 43-й винищувальний авіаційний полк РФ. У його складі знаходяться переважно винищувачі Су-30СМ, Су-33 і бомбардувальники Су-24М. звідси російська армія здійснювала авіанальоти і бомбардування українських міст.

Вам може бути цікаво: