Перехід ЗСУ від оборони до наступу буде складним - експосол США

Війна в Україні може затягнутися, перехід до наступу буде складним / УНІАН, wikipedia

Війна в Україні може затягнутися, а перехід ЗСУ від оборони до наступу може виявитися дуже складним. Зараз в Україні війна перейшла у фазу виснаження. Про це заявив колишній посол США в Україні Стівен Пайфер, повідомляє ТСН.га.

Він заявив, що українські військові показали себе "набагато ефективніше, ніж очікувалося".

"Наполегливість і рішучість української оборони, безумовно, здивували Кремль і російський Генштаб. До кінця березня Москва відмовилася від свого початкового плану вторгнення, який мав на меті взяти Київ і окупувати, можливо, дві третини сходу України", - сказав Стівен Пайфер.

Він вважає, що рашисти кинуть всі зусилля на повне захоплення Луганської та Донецької областей. Поки складно передбачити, вийде їм це зробити чи ні.

"Можна сподіватися, що українські військові зможуть зібратися з силами і провести великий контрнаступ, щоб витіснити росіян. Зробити цей перехід від оборони до наступу може виявитися складним, в тому числі переваги, які, як правило, отримує захисник, можуть тоді бути на користь російській стороні", - додав Пайфер.

Екс-посол вважає, що це може призвести до затягування війни. Також він заявив, що хотів би, аби в цій війні перемогли саме українські військові.

"Я хотів би, щоб українські військові взяли верх і відтіснили росіян, принаймні, до лінії 23 лютого, але війна на виснаження здається більш імовірним сценарієм на найближчу перспективу", - додав Стівен Пейхер.

читайте також"Донецького котла" не буде: Гіркін закотив істерику через провал Росією другого етапу війни

Нагадаємо, станом на ранок 3 червня, за даними Генштабу ЗСУ, російські загарбники отримали відсіч від українських воїнів і змушені були відступити на чотирьох напрямках – Слов’янському, Сєвєродонецькому, Криворізькому напрямках, а також біля Красногорівки і Полтавки.

Як повідомлялося раніше, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російські війська, найімовірніше, розтратять свій наступальний потенціал в боях за Сєвєродонецьк. Окупантам може не вистачити сил на захоплення Донецької області.

Дивіться онлайн новини Донбасу

Інші новини: