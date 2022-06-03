"Штурмували" військкомат 5 разів, батькам дзвонили вже з фронту: брати з Рівного загинули на війні

Брати з Рівного загинули на війні/ Facebook Рівненський ОМТЦК та СП

Двоє братів з Рівного загинули на війні, у рідному місті попрощалися з героями. Життя 47-річного Олега і 39-річного Дмитра Зіберів обірвалося 19 травня біля села Новоселівка Донецької області.

Чоловіки перед тим, як вирушили на фронт, навіть не служили в армії – вони лише закінчили вищий навчальний заклад, де пройшли військову кафедру. Проте коли Росія вторгнулася в Україну, брати одразу почали "штурмувати" військкомат, щоб піти на війну і захищати рідну землю зі зброєю в руках. Їхню історію розповів "Обозреватель".

Брати ходили у військкомат 5 разів

Олег і Дмитро не сказали батькам про свої плани аж до того часу, поки не опинилися на фронті. Чоловіки записалися у тероборону, адже у військкоматі їм спершу відмовили. Причиною цього могла бути відсутність військового досвіду.

"Вони у військкомат пішли вже 25 лютого. Але там їм сказали, що поки не треба. Тоді вони записалися до ТрО, щоб захищати місто. Те, що вони у ТрО, їздять на навчання, це ми знали. Олег приходив утомлений і падав без задніх ніг. Хоч якось син сказав, що ми з Дімою все одно свій слід на цій війні залишимо, ми будемо всіх рвати", – згадує батько.

Коли Олег і Дмитро прийшли у військкомат вп’яте, побачили там двох молодих хлопців, яких збиралися мобілізувати. Тоді чоловіки сказали, мовляв, не беріть їх – вони ж зовсім молоді, краще візьміть нас, ми готові воювати. Після цього їх все таки забрали.

Брати сказали батькам, що їдуть на навчання на два тижні, а потім повернуться. Та через декілька тижнів зізналися батькам, що вони уже на передовій.

Олег та Дмитро на фронті/ Facebook Любові Поляновської

Один з братів втік на передову зі шпиталю

Старший з братів – Олег – з 30 років страждав гіпертонічною хворобою. Одного разі на фронті у нього стався гіпертонічний криз. Потім чоловік лежав у госпіталі, йому ставили крапельниці. Та як тільки йому стало трохи легше – втік із госпіталю на фронт до брата.

Потім сини вже не виходили на зв'язок із батьками. Вони служили навідниками в артилерійському підрозділі, і 19 травня їх накрило ворожим обстрілом. Обоє братів загинули.

Як розповіли батьки Олега і Дмитра, чоловіки мали улюблені і перспективні місця роботи, любили полювання і риболовлю. У них обох лишилося по двоє дітей: в Олега – 15-річний син Артем і 9-річна донька Марійка, у Дмитра – 17-річний син Денис і 10-річна донька Діана.

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