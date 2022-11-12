Переговори України і РФ можуть відбутися раніше очікуваного: генерал армії озвучив прогноз

Переговори України і РФ можуть відбутися раніше очікуваного - генерал Маломуж / колаж УНІАН і https://ua.depositphotos.com

Західні партнери України як і раніше всерйоз розглядають варіант з можливістю мирних переговорів Києва і Москви - особливо після того, як ЗСУ звільнили Херсон. Про це в інтерв'ю "Оглядач" розповів керівник Служби зовнішньої розвідки України в 2005-2010 роках і генерал армії Микола Маломуж.

За його оцінками, керівники країн Заходу приймають позицію Києва, який неодноразово озвучував головну умову мирних переговорів – виведення російських військ з території нашої України. Але нібито західні союзники розраховують - коли переговори дійсно стануть можливі, позиція України вже не буде настільки категоричною.

"Для Заходу дуже важливо, щоб ми зберегли можливість переговорного процесу, а не зайняли позицію, як в указі президента: ми не будемо спілкуватися з Путіним. Тобто на етапі успіху наступальних операцій ми були готові до переговорів – на умові, що Росія виводить свої війська[...] Далі формується нова модель миру, що передбачає гарантії безпеки України, репарації, компенсації тощо. [...] Я думаю, такий комплексний підхід при нашій активній позиції дозволить вийти на модель звільнення територій. З одного боку, під тиском наших військ, з іншого боку, під тиском всіх наших партнерів", – підкреслив Маломуж", – сказав він.

Переговори України з РФ

Президент Франції Еммануель Макрон підтримав відновлення мирних переговорів між Росією та Україною. Про це він заявив під час прес-конференції на полях 27-ї кліматичної конференції ООН в Єгипті.

Водночас лідер Франції переконаний, що обирати потрібний для переговорів час має Київ.

"Ми хочемо повернення у світ. Це справа України визначити умови і час, коли вона захоче повернутися за стіл переговорів. Але в певний момент доведеться це зробити", - сказав Макрон.

Питання ймовірності відновлення переговорів між Україною і РФ прокоментували в МЗС Росії.

РФ не ставить умов для відновлення переговорів з Україною, необхідна тільки добра воля Києва, заявив заступник голови МЗС РФ Андрій Руденко.

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