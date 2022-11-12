Арахамія назвав ймовірні терміни відновлення переговорів з Росією

Давид Арахамія брав участь у переговорах України з РФ / Reuters

Голова парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія спрогнозував можливі терміни відновлення переговорів між Україною та РФ.

На його думку, можливість відновити переговори з Російською Федерацією з'явиться у другій половині 2023 року. Про це він заявив в ефірі національного телемарафону UAразом.

На його думку, ймовірність переговорів буде залежати від відновлення електоральних циклів в Росії, і в Сполучених Штатах.

"Тобто це десь у другій половині наступного року, коли вже стартуватиме і президентська гонка в США. А до того ж, 24-го будуть вибори у Путіна. І всім потрібно буде політично щось демонструвати. Я не думаю, що Путін здатний продемонструвати якісь військові успіхи, тому вони, можливо, будуть намагатися на дипломатичному фронті якимось чином демонструвати щось своєму народу", - підкреслив Арахамія.

Переговори України з РФ

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон підтримав відновлення мирних переговорів між Росією та Україною. Про це він заявив під час прес-конференції на полях 27-ї кліматичної конференції ООН в Єгипті.

Водночас лідер Франції переконаний, що обирати потрібний для переговорів час має Київ.

"Ми хочемо повернення у світ. Це справа України визначити умови і час, коли вона захоче повернутися за стіл переговорів. Але в певний момент доведеться це зробити", - сказав Макрон.

Питання ймовірності відновлення переговорів між Україною і РФ прокоментували в МЗС Росії.

РФ не ставить умов для відновлення переговорів з Україною, необхідна тільки добра воля Києва, заявив заступник голови МЗС РФ Андрій Руденко.

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