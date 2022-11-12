Зараз ні про які переговори України і Росії не може бути й мови: Жданов пояснив причину

Олег Жданов, Залізний купол / скріншот

Можливий початок переговорів між Україною і Росією після деокупації Херсонщини - неприйнятний. Для нас це може закінчитися катастрофою.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду пояснив, що якщо ми вплутаємося в переговорний процес, то це буде ще одна відкладена війна.

"Тільки третя війна буде ще гірше, ніж друга – ще кривавіше і ще страшніше", - пояснив експерт.

Жданов підкреслив, що єдина допустима переговорна позиція озвучена президентом Зеленським, і вона передбачає повне виведення російських військ.

"А далі вже можна обговорювати питання репарацій, видачі військових злочинців і т.д. Але перше – це відновлення територіальної цілісності України в кордонах 1991 року. До цього ні про які переговори і мови бути не може", - підсумував Жданов.

Переговори між Україною та РФ

Президент Володимир Зеленський 4 жовтня вирішив офіційно поставити крапку в політичних переговорах між Києвом і Москвою. Він впровадив рішення РНБО, яке передбачає, що Україна з Путіним ні про що не розмовлятиме. Указ глави Української держави набув чинності з дня його опублікування.

Як зазначив український гарант, фейкові референдуми, які Росія провела на тимчасово захоплених територіях України, стали останньою краплею для української влади і остаточно перекреслили можливість діалогу з країною-агресором.

Водночас глава Української держави підкреслив, що говорити про діалог з Росією можна, якщо вона піде з України і визнає, що зробила "жахливу помилку".

Також Зеленський підкреслив, що заяви керівництва Росії про готовність до переговорів є брехнею і це дуже добре розуміють у світі.

"Абсолютно божевільна впертість господарів нинішньої Росії - кращий показник, що так само брехливо і все, що вони розповідають деяким іноземним лідерам про свою нібито готовність до переговорів. Коли хтось думає про переговори, він не шукає, як обдурити всіх навколо, щоб відправити ще десятки або сотні тисяч людей в м'ясорубку – мобілізованих або у вигляді якихось найманців",-сказав президент.

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