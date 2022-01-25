Обладнання та боєприпаси для ЗСУ: в Україну прибула нова партія військової допомоги від США

Військова допомога / facebook.com/ganna.maliar

25 січня в Міжнародний аеропорт Бориспіль прибула нова партія військової допомоги від США для Збройних сил України.

Як уточнила заступник мііністра оборони України Ганна Маляр, це технічна допомога.

"Чергова доставка міжнародної технічної допомоги США для ЗСУ вже в Україні. Партію зустрічають колеги з Міноборони та посольства США в міжнародному аеропорту Бориспіль. У пакеті сучасне обладнання та боєприпаси оборонного призначення. Зміцнюємо обороноздатність!", - каже заступник міністра.

Як пояснили у військовому відомстві, це частина оборонної допомоги в рамках пакету на загальну суму в 200 млн. грн.

Маляр подякувала американським партнерам за підтримку та практичну допомогу.

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"Разом ми сильніші, а світ безпечніший!",- каже заступник міністра.

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Зазначимо, напередодні Литва передала військову допомогу Збройним силам України. Українські військові отримали бронежилети та балістичні пояси.

Раніше в Польщі пообіцяли допомогти Україні у разі нападу Росії. Україна не хоче бути частиною "русского мира", і інші держави повинні її в цьому підтримувати, заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау. Також він підкреслив, що НАТО має посилити політику стримування в Європі.

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