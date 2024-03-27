Пенсіонер з Одеси зізнався у повазі до Путіна та розхвалив його

Чоловік цинічно прокоментував загибель українських дітей та похвалив Путіна-спортсмена.

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Одесит похвалив Путіна / колаж: Главред, скріншоти: відео

Пенсіонер із Одеси зізнався, що поважає Путіна, не дивлячись на жорстокі ракетні удари окупантів по місту.

У Мережі шириться відео про чоловіка з Одеси, який розповідає про здобутки Путіна у сфері спорту та неприязно висловлюється про війну в Україні.

"Путін - майстер спорту по дзюдо, за це я його поважаю. Я сам майстер спорту по дзюдо. Поважаю його, як спортсмена", - заявив одесит. відео дня

Жінка, яка знімала його на відео, наголосила, що країна-агресорка Росія жорстоко обстрілює Україну та розповіла про загиблих від обстрілів дітей. Натомість чоловік все одно заявив, що "поважає" російського диктатора.

На запитання жінки про те, що робити батькам, які оплакують своїх дітей по всій Україні, він цинічно відповів: "Нехай плачуть і що далі. Це війна".

Як в Одесі чоловік виступав за Путіна / фото: скріншот: t.me/glavredinfo

Дивіться відео про те, як в Одесі чоловік вихваляв Путіна:

Обстріл Одеси: що відомо

Нагадаємо, що РФ атакувала Україну балістикою, в Одесі пролунали масштабні вибухи. За інформацією Повітряних сил ЗСУ, спочатку з’явилась балістична загроза на півдні України, а вже за хвилину в бік Одеси полетіла ракета ворога. Одесу атакували відразу кілька ракет із інтервалом у 20 хвилин.

В Одесі різко збільшилася кількість жертв і поранених. Унаслідок ударів було зруйновано 3-поверхову будівлю рекреаційного об'єкта. Також пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, автівки, станцію техобслуговування, машини швидкої допомоги та пожежно-рятувальні автомобілі.

Загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які приїхали після першого вибуху в Одесі. Окупанти постійно обстрілюють місто балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що в результаті російської ракетної атаки по Одесі є постраждалі.

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