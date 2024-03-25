Масштабні вибухи в Одесі: РФ атакувала Україну балістикою

Росія атакувала Україну балістикою з тимчасово окупованого Криму.

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Росіяни атакували територію України балістикою з Криму / Колаж Главред, фото: УНІАН, alerts.in.ua

В Одесі пролунала серія вибухів після оголошення повітряної тривоги. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на власних кореспондентів.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, спочатку з’явилась балістична загроза на півдні України, а вже за хвилину в бік Одеси полетіла ракета ворога.

Водночас, згідно із повідомленням Повітряних сил, Одесу атакували відразу кілька ракет із інтервалом у 20 хвилин.

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Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер також повідомив, що російська армія атакує місто і закликав жителів Одеси та Одеського району перебувати в укриттях до відбою.

"Одеса та Одеський район, перебувайте, будь ласка, в укриттях до відбою! Це важливо! Ворог атакує нас ракетами!", - написав він у своєму Телеграм-каналі.

Крім того, Повітряні сили повідомляли про кілька повітряних цілей у напрямку Полтави та Кременчуга.

"Ракета на Кіровоградщині, курс на Кременчук. Ракета на Полтаву", - йшлось у повідомленні Повітряних сил у Телеграмі.

Водночас, український моніторинговий канал "Миколаївський Ваньок" в 17:23 повідомив про пуски балістичних ракет з території Криму

"Балістика з Криму, зреагуйте на тривогу", - йдеться у повідомленні.

UPD: Станом на 18:12 по всій території України оголошено відбій повітряної тривоги.

В 19:17 очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Телеграм-каналі повідомив про наслідки ракетного удару по Одесі.

"Станом на зараз - троє постраждалих жінок. На щастя - поранення не важкі. Є пошкодження цивільної інфраструктури, вибите скло. Всі відповідні служби працюють", - написав він.

Крім того він розповів про ситуацію із енергопостачанням в Одесі.

"У Одесі станом на 19:00 у більше ніж 300 тисяч абонентів відсутня електроенергія. Фахівці роблять все можливе та неможливе, аби повернути світло у домівки одеситів. Зберігаємо спокій, заряджаємо повербанки та віримо у ЗСУ", - резюмував очільник Одеської ОВА.

Що відомо про ракету "Циркон" / Інфографіка Главред

Що таке ракета Циркон? Гіперзвукова крилата ракета Циркон - як заявляють в країні-агресорі РФ, це маневруюча протикорабельна ракета з повітряно-ракетним двигуном. Призначена для ураження кораблів (фрегатів, авіаносців), а також наземних об'єктів. За даними росЗМІ, цій ракеті "аналогів немає", так як і швидкість, і висота, і дальність циркону не може зафіксувати жодна система про. Ракета Циркон-це нібито гіперзвукова ракета, яка, згідно із заявою кремлівського диктатора Володимира Путіна, має дальність польоту понад 1 тис.км і розвиває швидкість до 9 Маха (3 км/сек).

Висота польоту: 30-40 км. Дальність: від 450 км до 1 тис. км. Європейські відкриті джерела дають цифри 450-650, Російські – 1 тис. Довжина ракети: 8-9, 5 м. Вага бойової частини: 300-400 кг.

Ракетний удар по Україні 25 березня

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, кількість постраждалих від ракетного удару російських окупантів по Печерському району Києва в понеділок зросла до десяти, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Під час ворожої ракетної атаки на Київ у понеділок було зафіксовано падіння уламків збитих ракет у Печерському, Солом'янському та Голосіївському районах столиці.

Сили ППО знищили дві балістичні ракети, які атакували Київ. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що близько 10:30 противник завдав удару по Києву двома балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму.

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