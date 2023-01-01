"Переможемо українців, НАТО і весь світ": Пригожин розмріявся про успіх РФ у війні і сказав "умову"

"Кухар Путіна" поділився своїми рожевими мріями і сказав, нібито Росії заважає перемогти лише "бюрократія і корупція".

Пригожин розмріявся про успіх РФ у війні і сказав "умову"/ Telegram

Власник приватної військової кампанії "Вагнера" і "кухар Путіна" Євген Пригожин розмріявся, що колись країні-агресорці Росії нібито вдасться перемогти Україну, а потім НАТО і весь світ.

Такими божевільними думками він поділився, сидячи у колі окупантів-вагнерівців, які воюють проти України. Відповідне відео з’явилося у соцмережах.

При цьому Пригожин каже, нібито Росії заважає перемогти корупція і бюрократія. А тому, мовляв, спочатку потрібно перемогти "бюрократів і корупціонерів" в РФ, а вже після цього до кінця 2023 року "захопити світ".

Самі окупанти на запитання про те, чого вони бажали б, відповіли про потребу у боєприпасах, адже немає чим воювати. Але Пригожин перебив їх буквально на півслові і почав ділитися своїм поглядом на ситуацію, розповідаючи про свої загарбницькі амбіції щодо всього світу.

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Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що Євген Пригожин намагається посилити роль своєї ПВК у російських військових операціях на території України. У нього є політичні амбіції, і збільшенням ролі своєї ПВК у війні він хоче вплинути на ультранаціоналістичний електорат в Росії, який він сподівається пізніше використати.

Нагадаємо, ватажок ПВК "Вагнгера" Євген Пригожин висміяв заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва, який опублікував свої "прогнози" на 2023 рік. Пригожин назвав слова Медведєва "еротичними фантазіями".

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