У 2023 році Україна переможе злочинну армію РФ, а на країну-агресорку чекає зміна влади - Буданов

Буданов зауважив, що українці зможуть порадіти хорошим новинам у середині чи другій половині 2023 року.

Буданов дав прогноз на 2023 рік / УНІАН

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що прийдешній рік стане для України переможним. Водночас на країну-агресорку Росію чекає зміна влади. Про це Буданов заявив в інтерв'ю під час інформаційного телемарафону.

"Радість і перемогу - ось, що він (2023 рік - ред.) нам принесе", - сказав глава військової розвідки.

Буданов зауважив, що українці зможуть порадіти хорошим новинам у середині чи другій половині 2023 року.

"Є певний набір факторів, певні алгоритми, які задіяні вже, і, спираючись на це, я роблю висновки", - пояснив він.

Глава ГУР також наголосив, що для України перемогою буде вихід на кордони 1991 року. Проте, за його словами, це не буде "закінченням усіх процесів, вони ще будуть досить довготривалі".

Окрім того, Буданов підкреслив, що на російське керівництво чекатиме трансфер влади. Яким саме він буде – залежить від багатьох факторів.

"У який бік – до реваншистів або лояльніших представників – покаже час", - резюмував начальник розвідки.

Війна Росії проти України

Нещодавно заступник міністра оборони України, генерал-майор у відставці Володимир Гаврилов заявив, що війна з Росією закінчиться навесні 2023 року. Як зазначив Гаврилов, Україна ніколи не перестане битися до перемоги, незважаючи на ядерну загрозу з боку РФ.

Пізніше глава Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував слова заступника міністра оборони України Володимира Гаврилова. Він зазначив, що війна Росії проти України навряд чи закінчиться навесні наступного року. За словами глави ОП, він не готовий назвати точний день і час, коли Україна здобуде перемогу над країною-агресором Росією.

Водночас директор Центру армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак вважає, що після завершення гарячої фази війни протистояння російській армії буде тривати ще 10-15 років. Він наголосив, що Україні потрібно забезпечити належний оборонний потенціал, щоб не відбулося другої спроби повномасштабного вторгнення в Україну.

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