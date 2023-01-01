Війні прийде кінець у разі усунення Путіна, його наступник виведе війська з України – політтехнолог

Пригожин, Патрушев-молодший та інші кандидати на місце Путіна не поділяють його божевільних ідей про "відтворення СРСР" та "українців і росіян як один народ".

Війні прийде кінець у разі усунення Путіна, вважає політтехнолог Михайло Шейтельман/ Reuters, скрін

Країна-агресорка Росія на може зараз капітулювати у війні, тому що російський диктатор Володимир Путін щиро вірить у свої божевільні ідеї про "українців і росіян як один народ", "можливість відтворення СРСР", і сприймає Захід як страшну загрозу для Росії. При цьому диктатор вірить, нібито РФ "велика і могутня держава, яка має особливу роль в історії".

Такі переконання впливають на позицію Путіна щодо війни в Україні та у багатьох інших питаннях. Про це розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, пише "24 канал".

Саме через такі незмінні переконання Путіна Росія зараз не може капітулювати у війні, зазначає політтехнолог. Диктатор РФ вперто стоїть на своєму.

Проте у разі зміни влади в Росії наступник нинішнього диктатора не буде притримуватися таких божевільних ідей.

"У того, хто прийде на зміну Путіну, не буде цих божевільних ідей. Ні один з потенційних кандидатів (на місце Путіна – ред.) не має таких переконань – ні Євгеній Пригожин, ні Патрушев-молодший, ні інші", – каже Шейтельман.

Подібних ідей може дотримуватися хіба що "особистий банкір Путіна" Юрій Ковальчук. Проте сам стати президентом він не може, хіба що "просунути" на це місце свою людину, яка, проте, уже через пів року може стати "не своєю".

Також він зазначає, що наступник Путіна може погодитися вивести війська з України в обмін на зняття санкцій з Росії.

За словами Шейтельмана, ніхто, крім Путіна, в РФ не готовий очолити війну проти України.

Раніше повідомлялося, що у російських окупантів вичерпалися запаси артилерійських боєприпасів, їм буде важко підтримувати поточний темп операцій на окремих ділянках фронту в Україні. Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Нагадаємо, посол США в Україні Бріджит Брінк прокоментувала атаку українських міст російськими окупантами у новорічну ніч 1 січня 2023 року. За її словами, російський диктатор Володимир Путін так і не зрозумів, що українці зроблені із заліза.

Читайте також: