glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Війна в Україні затягнеться на весь 2023 рік: західні ЗМІ дали тривожний прогноз

31 грудня 2022, 07:16
Не варто очікувати швидкого завершення військової агресії Російської Федерації проти України, пишуть аналітики FT.
Українські військові, ЗСУ
З'явився прогноз ймовірних термінів війни в Україні / 93-тя ОМБр Холодний Яр, 59-та ОМПБр Якова Гандзюка

Впливова газета Financial Times опублікувала прогнози на 2023 рік, серед яких є аналіз ймовірного розвитку подій в Україні.

Журналіст пишуть про те, що існує висока ймовірність того, що війна в Україні затягнеться.

Зазначається, що не варто очікувати швидкого завершення військової агресії Російської Федерації проти України.

При цьому автори не виключають того, що війна, розв'язана Росією проти України, триватиме протягом усього нового 2023 року.

На їхню думку, викликана війною в Україні енергетична криза може призвести до віялових відключень електроенергії в ЄС, які можуть початися вже у квітні.

Це може статися, якщо погода буде холодною. На думку аналітиків FT, поповнити підземні сховища газу після закінчення зимового сезону в ЄС буде не просто.

Раніше радник глави ОП Михайло Подоляк заявив про те, що Росія вже програла війну, розв'язану проти України.

Він вважає, що мобілізація у РФ тільки відтягує її поразку в часі.

Директор Центру армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак заявив, що після завершення гарячої фази війни протистояння з російською армією триватиме ще 10-15 років. Він підкреслив, що Україні потрібно забезпечити належний оборонний потенціал, щоб не відбулося другої спроби повномасштабного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна поверне всі свої території, включаючи Крим і Донбас. За його словами, частина територій буде повернута військовим шляхом, а частина – дипломатичним. Водночас Кулеба зазначив, що зараз занадто рано робити будь-які прогнози щодо того, які тимчасово окуповані регіони будуть повернуті завдяки злагодженим діям ЗСУ, а які – за столом переговорів.

Читайте більше:

Financial Times війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

08:32

Гороскоп для Дів на січень 2023: кохання, фінанси, робота

08:30

Перший тост за Новий рік: найкраща добірка для новорічного застілляВідео

08:30

Коли прибирати ялинку у 2023 році: як правильно видалити новорічну красунюВідео

08:13

Потужний удар ЗСУ на Півдні: сотні окупантів спалили разом з технікою РФВідео

08:11

"Далі піде в Держдуму": окупанти зарахували вкраденого в Херсоні єнота до університету в МелітополіВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

07:46

Путін влаштує "м'ясорубку": експерт назвав умову перемоги України у війніВідео

07:30

Любовний гороскоп на тиждень 2-8 січня: зірки розповіли про прийдешні конфлікти і нові зустрічіВідео

07:25

Винні гормони: іноземна розвідка дала несподіване пояснення агресії ПутінаВідео

07:23

Жіночий гороскоп на тиждень 2-8 січня: починання, спокій і невдачіВідео

Реклама
07:16

Війна в Україні затягнеться на весь 2023 рік: західні ЗМІ дали тривожний прогнозВідео

07:05

Як правильно замочувати одяг перед пранням: правила, які повинна знати кожна господиня

07:05

Тарифи, пенсії, зарплати і податки: що змінюється з 1 січня в Україні

06:45

РФ може масово атакувати Україну дронами через нестачу ракет – ISWВідео

06:30

Гороскоп на сьогодні 31 грудня: Овнам - енергія, Тельцям - розкіш, Близнюкам - конфліктиВідео

06:20

Навіщо Росія запроваджує військові навчальні центри при вишахПогляд

05:57

Гороскоп для Левів на січень 2023: прибуток, медовий місяць та здійснення мріїВідео

05:00

"Конфлікт" між Зеленським та Залужним: Резніков прокоментував чутки

04:20

Як підібрати колір волосся під колір очей: прості фокуси, які зроблять образ ефектним та незабутнім

03:43

"Подружку Тоні Старка" Гвінет Пелтроу спіймали папараці в крихітному бікіні і без макіяжу

03:20

Бюджетне блюдо, яке повинно бути на кожному столі: рецепт на Новий рік з 1 секретним інгредієнтомВідео

Реклама
03:15

Моніка Белуччі без ліфчика з'явилася на обкладинці глянцю

02:35

Різке потепління до + 17°: українців приголомшили аномальним прогнозом на Новий РікВідео

02:02

"Зірка фільмів для дорослих": Волочкова показала обвислі грудиВідео

01:35

Військовий експерт пояснив, чому у ворогів "снарядний голод"

01:07

Гороскоп таро на тиждень 2-8 січня: Рибам - баланс, Овнам - повернення в минуле

01:00

Завдав величезних збитків Міноборони РФ: ЗСУ успішно ліквідували російського командира

00:51

Прикмети на 31 грудня: ці 3 речі потрібно зробити всім, щоб весь 2023 рік гроші були в будинкуВідео

00:20

Фінансовий успіх та казкове везіння: астролог назвав 4 знаки Зодіаку, яким дуже пощастить у січніВідео

30 грудня, п'ятниця
23:50

Що потрібно зробити всім 1 січня, щоб на весь 2023 рік привернути щастя і фурорВідео

23:47

"У вас залишився тиждень": Резніков терміново звернувся до росіян через підступні плани ПутінаВідео

23:26

ЗСУ штурмом вибили окупантів з села в Луганській області: з'явилося відеоВідео

23:18

Відомий актор розповів, чому постільні сцени з Дженніфер Еністон - справжні тортури

23:14

Чотири великих міста можуть бути звільнені найближчим часом: експерт розповів про контрнаступ ЗСУВідео

22:52

Зі здоров'ям поганенько: Путіна ізолювали від журналістівВідео

22:30

Гороскоп для Раків на січень 2023: коли чекати на прибуток, а коли - на нову любовВідео

22:21

"У росіян значні втрати": Резніков розповів, чи зможе армія РФ повністю відновитисяВідео

22:08

Шрек, Халк або Грінч: Jerry Heil шокувала шанувальників гематомою на пів-обличчяВідео

22:00

В Україні вимикатимуть світло навіть після війни - ДТЕКВідео

21:37

Гороскоп для Близнюків на січень 2023 - для жінок і чоловіківВідео

21:31

Maruv в прозорому комбінезоні засвітила неосяжні сідниці та поскаржилася на зайву вагуВідео

Реклама
21:13

"Ми не обирали війну": Залужний звернувся до українцівВідео

21:01

"Сочі будуть окуповані": Гіркін дав цікавий прогноз на 2023 рікВідео

20:59

"Стане найпотужнішою у Європі": Зеленський анонсував суттєве посилення української ППОВідео

20:14

ЗСУ ліквідували в районі Донецька величезну групу окупантівВідео

20:12

Гологруда Брітні Спірс станцювала в душі та оголосила про зміну іменіВідео

20:12

Кремль назвав друзів Путіна у Європі: до списку увійшли лише три лідериВідео

20:00

Україна "відмовляється від припинення війни": Подоляк назвав причинуВідео

19:48

Пенсіонерів в Україні чекає велика індексація виплат у 2023 роціВідео

19:39

"Знаєш, що тобі потрібно? Куля в голову": творці серіалу Уэнздей розкрили подробиці нового сезону

19:34

Наймодніша стрижка 2023 з фантастичним чубчиком, що робить образ загадковимФото

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Віталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новини
Гороскоп
Гороскоп таро на тижденьГороскоп на тижденьГороскоп на завтра
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти