Війна в Україні затягнеться на весь 2023 рік: західні ЗМІ дали тривожний прогноз

Не варто очікувати швидкого завершення військової агресії Російської Федерації проти України, пишуть аналітики FT.

З'явився прогноз ймовірних термінів війни в Україні / 93-тя ОМБр Холодний Яр, 59-та ОМПБр Якова Гандзюка

Впливова газета Financial Times опублікувала прогнози на 2023 рік, серед яких є аналіз ймовірного розвитку подій в Україні.

Журналіст пишуть про те, що існує висока ймовірність того, що війна в Україні затягнеться.

Зазначається, що не варто очікувати швидкого завершення військової агресії Російської Федерації проти України.

При цьому автори не виключають того, що війна, розв'язана Росією проти України, триватиме протягом усього нового 2023 року.

На їхню думку, викликана війною в Україні енергетична криза може призвести до віялових відключень електроенергії в ЄС, які можуть початися вже у квітні.

Це може статися, якщо погода буде холодною. На думку аналітиків FT, поповнити підземні сховища газу після закінчення зимового сезону в ЄС буде не просто.

Раніше радник глави ОП Михайло Подоляк заявив про те, що Росія вже програла війну, розв'язану проти України.

Він вважає, що мобілізація у РФ тільки відтягує її поразку в часі.

Директор Центру армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак заявив, що після завершення гарячої фази війни протистояння з російською армією триватиме ще 10-15 років. Він підкреслив, що Україні потрібно забезпечити належний оборонний потенціал, щоб не відбулося другої спроби повномасштабного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна поверне всі свої території, включаючи Крим і Донбас. За його словами, частина територій буде повернута військовим шляхом, а частина – дипломатичним. Водночас Кулеба зазначив, що зараз занадто рано робити будь-які прогнози щодо того, які тимчасово окуповані регіони будуть повернуті завдяки злагодженим діям ЗСУ, а які – за столом переговорів.

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