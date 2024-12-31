В Україні зросте вартість біометричних документів: скільки буде коштувати паспорт

Ви дізнаєтеся:
- Скільки будуть коштувати біометричні документи в Україні
- З чим пов'язане збільшення цін на оформлення документів
З 1 січня 2025 року в Україні зросте загальна вартість оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також посвідок на тимчасове та постійне проживання в Україні. Про це повідомили у Державній міграційній службі.
Здорожчання повʼязане з тим, що ДП Поліграфічний комбінат "Україна" змінив вартість бланків окремих біометричних документів.
Міграційна служба оприлюднила ціни на біометричні документи:
- Паспорт громадянина України (ID-картка) до 20 робочих днів - 558 грн.
- Паспорт громадянина України (ID-картка) до 10 робочих днів - 928 грн.
- Паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 20 робочих днів - 1042 грн.
- Паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 7 робочих днів - 1682 грн.
- Посвідка на постійне проживання в Україні - 1175 грн.
- Посвідка на тимчасове проживання в Україні - 1080 грн.
У міграційній службі наголосили, що ті громадяни України, які оплатили адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до 31 грудня 2024 року, отримають документи за старою ціною.
"Ті ж особи, які оплатили адмінпослуги до 31.12.2024, але заяву для оформлення документів ще не подавали, зможуть здійснити доплату за тарифами, що діятимуть на момент подачі відповідних заяв", - пояснили у відомстві.
Здорожчання тарифів в Україні - останні новини
Як раніше писав Главред, у 2025 році тариф на передачу електроенергії для "Укренерго" зросте. Національна комісія, що регулює енергетику та комунальні послуги (НКРЕКП), попередньо схвалила проект підвищення. Після остаточного затвердження тариф збільшиться на 25,8% до 665,26 грн/МВтгод, хоча це менше, ніж пропонувалося компанією (780,41 грн/МВтгод).
Крім того, заступник гендиректора "Київводоканалу" зі стратегічної політики Дмитро Новицький говорив, що в Україні існує необхідність у збільшенні тарифів на водопостачання та водовідведення.
Також з 1 січня 2025 року споживачам доведеться більше платити як за послуги фіксованого телефонного зв'язку, так і дротового радіо. Як уточнили на офіційному сайті Укртелекому, таке рішення продиктоване інфляцією і необхідністю посилити фінансування телекомунікаційної інфраструктури.
Читайте також:
- Укрпошта різко підвищує тарифи: відправлення яких посилок стане дорожчим
- В Україні зріс один із тарифів на електроенергію: кому доведеться платити більше
- Бізнесу підняли ціну за транспортування газу: чи зміниться тариф для населення
Що за відомство Державна прикордонна служба України?
Державна прикордонна служба України - правоохоронний орган спеціального призначення, який забезпечує охорону державного кордону України та виключної економічної зони України, повідомляє портал "Вікіпедія".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред