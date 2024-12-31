В Україні зросте вартість біометричних документів: скільки буде коштувати паспорт

Зростання цін стосуватиметься не всіх.

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Скільки буде коштувати закордонний паспорт у 2025 році / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Скільки будуть коштувати біометричні документи в Україні

З чим пов'язане збільшення цін на оформлення документів

З 1 січня 2025 року в Україні зросте загальна вартість оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також посвідок на тимчасове та постійне проживання в Україні. Про це повідомили у Державній міграційній службі.

Здорожчання повʼязане з тим, що ДП Поліграфічний комбінат "Україна" змінив вартість бланків окремих біометричних документів.

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Міграційна служба оприлюднила ціни на біометричні документи:

Паспорт громадянина України (ID-картка) до 20 робочих днів - 558 грн.

Паспорт громадянина України (ID-картка) до 10 робочих днів - 928 грн.

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 20 робочих днів - 1042 грн.

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 7 робочих днів - 1682 грн.

Посвідка на постійне проживання в Україні - 1175 грн.

Посвідка на тимчасове проживання в Україні - 1080 грн.

У міграційній службі наголосили, що ті громадяни України, які оплатили адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до 31 грудня 2024 року, отримають документи за старою ціною.

"Ті ж особи, які оплатили адмінпослуги до 31.12.2024, але заяву для оформлення документів ще не подавали, зможуть здійснити доплату за тарифами, що діятимуть на момент подачі відповідних заяв", - пояснили у відомстві.

Здорожчання тарифів в Україні - останні новини

Як раніше писав Главред, у 2025 році тариф на передачу електроенергії для "Укренерго" зросте. Національна комісія, що регулює енергетику та комунальні послуги (НКРЕКП), попередньо схвалила проект підвищення. Після остаточного затвердження тариф збільшиться на 25,8% до 665,26 грн/МВтгод, хоча це менше, ніж пропонувалося компанією (780,41 грн/МВтгод).

Крім того, заступник гендиректора "Київводоканалу" зі стратегічної політики Дмитро Новицький говорив, що в Україні існує необхідність у збільшенні тарифів на водопостачання та водовідведення.

Також з 1 січня 2025 року споживачам доведеться більше платити як за послуги фіксованого телефонного зв'язку, так і дротового радіо. Як уточнили на офіційному сайті Укртелекому, таке рішення продиктоване інфляцією і необхідністю посилити фінансування телекомунікаційної інфраструктури.

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