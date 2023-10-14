Страх втрати флоту і блокада експорту України: у Британії дізналися про плани РФ

Агресор Росія перевела свої кораблі і підводні човни із ракетоносіями з окупованого Севастополя до Новоросійська, вважають у розвідці Великобританії.

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Росія не блокуватиме морські шляхи України, оскільки боїться втратити Чорноморський флот - розвідка Британії / Колаж: Главред, фото: РНБО, Вікіпедія

Країна-окупант Росія в умовах атак армії України побоюється втрати свого Чорноморського флоту. Окупанти перевели кораблі і підводні човни із захопленого Севастополя до Новоросійська. Щоб не втратити кораблі, Москва, швидше за все, відмовиться від блокади українського експорту. Про це заявили у розвідці Міністерства оборони Великобританії.

Як вважають у британській розвідці, після серії ударів ЗСУ в серпні і вересні по російських кораблях, Чорноморський флот, ймовірно, подвоїв оборону. Росія була змушена перевести кораблі і підводні човни із окупованого Севастополя до Новоросійська.

Також аналітики додали, що окупантам доводиться "захищатися" від надводних і повітряних дронів, а також ракетних ударів України. При цьому росіяни, як і раніше, запускають ракети по території української держави - вони можуть це робити і зі східної частини Чорноморської акваторії.

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Росія припинить блокаду морської торгівлі України

У розвідці Британії акцентували увагу на тому, що в ситуації, коли Чорноморський флот може бути втрачений, росіяни, ймовірно, відмовляться від блокади морської торгівлі України.

"Ризик подальших військових втрат і жахливих політичних наслідків відвертої атаки російськими Військово-морськими силами на торговельне судноплавство, швидше за все, переважить будь-який виграш від спроби змусити блокувати торгівлю в Україні", - підкреслили у відомстві.

Україна знищує кораблі Чорноморського флоту РФ

Армія України 13 вересня завдала ударів по великому десантному кораблю "Мінськ" і підводному човні "Ростов-на-Дону" російських окупантів у захопленому Севастополі. За даними західних ЗМІ, ЗСУ вперше уразили підводний човен росіян.

Оглядач Defence Express і науковий співробітник Національного військово-історичного музею Володимир Заблоцький в інтерв'ю Главреду зазначив, що Україна прорвала торговельну блокаду агресора Росії. Тепер, коли сили оборони вийдуть до Азовського узбережжя, вже Україна може блокувати судноплавство російських окупантів.

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що 13 жовтня у Севастополя було підбито ще одне судно РФ - патрульний корабель флоту "Петро Державін". При цьому українські війська уразили ще й рятувальне буксирне судно "професор Микола Муру".

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