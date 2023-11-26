Росія зараз не може запускати ракети з кораблів: названо причину

Російські окупанти не мають наразі можливості запускати ракети по материковій Україні з акваторії Чорного моря. Станом на ранок 26 листопада ракетоносіїв Чорноморського флоту у цьому регіоні не зафіксовано.
Як розповів в ефірі телемарафону спікер Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, причина цьому - негода.
"Станом на зараз штормить, немає жодних кораблів у принципі. Вони перебувають у пунктах базування. Найімовірніше, сьогодні до кінця доби погода не зміниться. Умови так само не зміняться. Будемо моніторити, стежити, але сьогодні, схоже, виходів не очікується", - припустив він.
При цьому Плетенчук уточнив, що шторм - не гарантія, але самі системи озброєння у таку негоду ворогом фактично не застосовуються.
"Через те, що розхитує сильно - запустити ракету в таких умовах досить складно. І якщо корабель, що розрахований на штормову погоду, може вийти в море, то безпосередньо запуск ракет здійснити досить складно, якщо не неможливо. Ну уявіть собі, що корабель розхитує, а вам треба запустити з нього ракету? Сам корабель може витримати шторм, але система озброєння не розрахована", - сказав представник ВМСУ.
Плетенчук нагадав, що у результаті успішних українських атак на флот РФ у Чорному морі основні російські ракетоносії перебазовано до Новоросійська.
"Періодично вони переходять до Туапсе і назад, щоб заплутати сліди. Тим не менше, бачимо роззосередження з метою збереження корабельного складу - деякі перебазували у Феодосію, у Севастопольській бухті теж залишаються кораблі, але вже не такі важливі, тому що їхнє застосовування зараз небезпечне - це і сторожові, і патрульні і навіть десантні кораблі. Головна ударна сила - це ракетоносії, їх у першу чергу й перебазували", - пояснив Плетенчук.
Вибухи в Криму
В окупованому Криму регулярно чутно вибухи, а місцева окупаційна "влада" повідомляє про роботу ППО.
Експерти переконані, що Україна вже має потрібну для деокупації півострова зброю, зокрема далекобійні ракети.
ЗСУ б'ють не тільки по інфраструктурі Чорноморського флоту, а й знищують системи ППО росіян у Криму. Як писав Главред, у ніч на 30 жовтня ЗСУ вдарили по місцю дислокації ракетно-зенітного полку ППО Міноборони РФ поруч з населеним пунктом Оленівка на заході Криму. Поранення отримали нібито 17 російських військовослужбовців, а також було пошкоджено п'ять автомобілів, і одна з машин вже не підлягає відновленню.
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