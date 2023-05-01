РФ готує новий ракетний удар: британський офіцер-розвідник розповів про ймовірні цілі

РФ може влаштувати ракетну атаку національного масштабу, не виключив Френк Ледвідж.

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Окупанти можуть готувати новий ракетний удар / pixabay.com, vpk.name

Недавній ракетні обстріли території України російські окупанти здійснили після того, як за минулі шість тижнів зібрали новий запас, заявив викладач військової стратегії і права в Портсмутському університеті, колишній офіцер британської військової розвідки Френк Ледвідж.

"Можливо, якусь кількість виготовили, ще якусь взяли зі складів, може, щось отримали з Ірану. Цього їм вистачить для відносно невеликої ракетної атаки національного масштабу, але вже не такого [розмаху], як у 2022 році", - підкреслив він в інтерв'ю NV.

Росія намагається залякати Україну, але після того як українці вистояли незважаючи на важку зиму, окупанти своєї мети не досягнуть у майбутньому, каже експерт.

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Разом з тим він вважає, що РФ може спробувати змінити цілі ракетних ударів. Але вище командування Росії не дозволить собі такий крок, впевнений він і прогнозує продовження масованих ударів.

"Навряд чи там погодяться з тим, що їхня кампанія повністю провалилася і єдине, що вдалося зробити – це виснажити запаси дорогих і військово значущих ракет", – додав Ледвідж.

Ракетні атаки РФ

Нагадаємо, вночі 1 травня по всій Україні була оголошена повітряна тривога через ракетного удару російських окупантів.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що працювали сили української ППО.

У Київській МВА також підтвердили роботу сил ППО. В цілому було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555.

Силами та засобами протиповітряної оборони Збройних Сил України знищено 15.

Раніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив про загиблих і поранених в Дніпрі, Умані та українці в результаті ворожого обстрілу у ніч на п'ятницю.

"Дніпро, Умань і Українка (Київська область). Житлові будинки знову вражені російськими ракетами", - написав він. За його словами, в Умані дві ракети пошкодили три багатоповерхівки.

Вранці в п'ятницю, 28 квітня, Збройні Сили України збили 21 з 23 ворожих крилатих ракет, а також 2 БПЛА, повідомив головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний.

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