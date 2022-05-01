Паніка в Криму: Гіркін попередив про удар ЗСУ і знищення путінського мосту

У Криму чекають наступу ЗСУ / Reuters

В захопленому Росією Криму місцеві жителі залишають півострів і чекають його звільнення Збройними силами України.

Масла у вогонь підлила недавня заява екс-ватажка бойовиків "ДНР" Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), який спрогнозував, що Україна може знищити Кримський міст і має для цього всі можливості.

Користувачі в Мережі пишуть, що виїжджають з Криму і очікують нападу України. Вони кажуть, що президент РФ Володимир Путін заради параду зніме частину військових і техніки з фронту, а ЗСУ в цей час піде в наступ.

"На жаль, з тією кількістю зброї, яку дали американці, підрив моста – це тільки питання часу", – пише одна з користувачів.

При цьому коментатори в Мережі впевнені, що Росія вже програла війну і пропонують "домовитися" з Україною про повернення Криму до її складу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Росія зібралася "приєднати" Херсон до захопленого Криму.

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