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"Панцирі не врятують": до Москви від ЗСУ може долетіти все що завгодно - військовий експерт

Сергій Кущ
19 квітня 2023, 18:55 оновлено 19 квітня, 18:55
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Водночас він зазначив, що рішення про нанесення ударів по території країни-агресора приймає виключно Генштаб.

Панцир, Михайло Притула
До Москви від ЗСУ може долетіти все що завгодно / скріншот YouTube

ВСУ можуть дістати зараз і до столиці Росії. Тому росіяни і переставляли "Панцирі" навколо Москви і в самій Москві, впевнений військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула.

В інтерв'ю Главреду він зазначив, що і хвалені зенітно ракетно-гарматні комплекси не врятують окупантів.

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"Що я можу сказати? Нехай ставлять більше "Панцирів" в Москві, на дах Міністерства оборони. Можуть ще поставити на Червону площу з десяток, щоб їх було видно. Але скільки цих "Панцирів" знищили в Україні ми теж бачили. Нехай ставлять, але життєдіяльність Москви залежить від логістичних ланцюжків, якими забезпечується Москва, в тому числі газ і електроенергія. І чи вистачить на все це "Панцирів" – велике питання. Крім того, їх ефективність не дуже висока", - пояснив експерт.

Водночас він зазначив, що рішення про нанесення удару по території країни-агресора приймає виключно Генштаб.

"Від кордону України в Сумській, Чернігівській області до Росії всього 450 кілометрів. Для сучасної техніки це, м'яко кажучи, ні про що. Може долетіти все що завгодно. Тобто все це є (або повинно бути). Чи будуть наші це застосовувати - інше питання, але він до Генштабу", - підсумував Притула.

"Бавовна" в Росії

Нагадаємо, в Білгородській області раніше пролунали потужні вибухи. В результаті в деяких районах відключили електроенергію.

У мережі опубліковані кадри наслідків "бавовни". Відзначимо, що в результаті вибухів видно пожежу і густий стовп диму. Повідомляється, що вибухи прогриміли на підстанції в Бєлгороді.

Раніше в районі російського міжнародного аеропорту Брянська прогриміла потужна "бавовна".

Там стверджують, що місцеві жителі почули 2 вибухи. Там нібито спрацювала російська система ППО по українському дрону.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що потужні вибухи прогриміли в Білгородській області, а також у тимчасово окупованому РФ Криму.

Місцева влада повідомляє про роботу системи ППО. При цьому збита ракета впала на розв'язку однієї з автодоріг.

Крім того, в мережі також уточнили про те, що вибухи прогриміли в Брянській області РФ.

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