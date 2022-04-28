Запеклі бої спалахнуть в середині літа: Арестович дав тривожний прогноз і назвав причину

В Україні прогнозують нові серйозні бої / Фото Reuters

У середині літа 2022 року в Україні можуть відновитися запеклі бої, заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.

Як розповів він у інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну, це може бути пов'язано з тим, що саме до цього часу ЗСУ освоять важке озброєння, яке передає Україні Захід.

"За новими термінами виходить, що до кінця травня – початку червня західна зброя надійде в товарних кількостях, здатних змінити співвідношення сил і засобів на конкретній ділянці фронту. Можливо, на 2-3. І ми, думаю, до середини червня отримаємо озброєні цією зброєю частини, які готові переходити до наступу", - говорить радник глави ОП.

Він припускає, що в ці терміни російське керівництво буде гнати на війну строковиків, яких почали закликати з 1 квітня.

"Тобто друга половина червня - початок липня - це жорстокі бої, тільки українська армія піде в наступ. За цей час російська армія буде намагатися створити своє зустрічне угруповання – або в зустрічні бої вступити, або в оборонні". - додав Арестович.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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