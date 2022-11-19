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Відповідь карми: "місіс Крим" через спів "Ой, у лузі червона калина" не дали російський паспорт

19 листопада 2022, 12:43

Блогерці Ользі Валєєвій, яка прославилася влітку нинішнього року завоюванням титулу 'місіс Крим' відмовили в отриманні російського громадянства.

Ольга Валєєва, Місіс Крим
Ольга Валєєва - "Місіс Крим" / https://ua.depositphotos.com і t.me/ru2ch_new

Блогерці з тимчасово окупованого Сімферополя Ользі Валєєвій, яка прославилася після того, як завоювала титул "Місіс Крим", російські агресори відмовили в отриманні громадянства РФ. Про це повідомляє ряд Telegram-каналів країни-агресора.

"МВС відхилило заяву про прийом до громадянства РФ "королеви краси" Криму Ольги Валєєвої, оштрафованої раніше за пісню, що вважається гімном українських націоналістів", – йдеться в тексті.

Цілком ймовірно, причиною відмови став скандальний інцидент, коли Валєєва зі своєю подругою виконувала в анексованому Росією Криму народну пісню "Ой у лузі червона калина", яка давно вже стала символом опору українського народу російським окупантам.

Тоді "місіс Крим" і її подругу притягнули до відповідальності – першій виписали великий штраф, а другу заарештували на десять діб. І хоча вони публічно вибачилися перед російськими агресорами і окупаційною "владою" Криму ‒ мовляв, ніякого поняття не мали про значення пісні, бажаного російського паспорта вона так і не отримала.

Нагадаємо, влітку в тимчасово окупованому РФ Криму пройшов конкурс краси. В одній з номінацій - "Місіс королева краси" ‒ перемогу здобула дівчина родом з Полтави Ольга Валєєва.

У мережі негайно почався переполох - росіяни дуже швидко засипали дівчину гнівними коментарями. Мовляв, їм не сподобалася зовнішність Ольги.

Валєєва, зі зрозумілих причин, виявилася не готова до хвилі негативу на свою адресу. Жінка заявила - нібито люди занадто жорстокі і просто не вміють дивитися на красу під іншим кутом.

Інші новини:

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