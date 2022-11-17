"Звільнення лівобережжя Херсонщини відкриє вікно можливостей": Маломуж назвав ключ до деокупації Криму

Маломуж назвав ключ до деокупації Криму/ 59-я ОМПБр Якова Гандзюка, Главред

Ключем до деокупації Криму стане звільнення лівобережжя Херсонщини і Мелітополя. Коли українські війська визволять основні позиції і ворогу доведеться тікати, це буде переломним моментом.

Повернення під контроль України Херсону є дуже важливим кроком, проте це таким ключем до Криму не стане. Українським військам потрібно рухатися далі. Про це розповів Голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 років), генерал армії України Микола Маломуж в інтерв’ю Главреду.

"Звільнення Херсона – це лише один із етапів, а не сам ключ. Ключем стане звільнення лівобережжя Херсонщини та Мелітополя", – наголошує генерал.

Поки що концентрація російських окупантів дуже велика як на лівобережжі Херсонської області, так і на запорізькому напрямку. Тому українській армії потрібно буде цей опір зламати, каже Маломуж.

Він зазначає, що звільнення лівобережжя Херсонщини відкриє перед Україною величезне вікно можливостей. Це зробить можливим здійснити потужний наступ до Кримського перешийка і входження в Крим. Це може бути потужна стратегічна операція, для якої потрібно готувати сили і засоби.

"Згадайте, коли ми рушили на Харківщину, завдали там потужного удару по позиціях ворога, але навіть не очікували, що росіяни почнуть так стрімко тікати і здавати міста – Балаклею, Ізюм тощо. Так і на півдні має готуватися глибокоешелонована операція", – пояснює генерал.

Крим для Росії є критично важливим. За його допомогою вона може переміщувати резерви. Особливо на це впливає Кримський міст. Тому у разі потужного наступу українських військ цей міст можуть зруйнувати.

"Найближчим часом росіяни планують його (Кримський міст – ред.) запустити знову для перекидання військової техніки, озброєнь, боєприпасів, військових частин. Тому в період наших потужних наступальних операцій міст може бути зруйнований ракетними та диверсійними засобами", – каже Маломуж.

Після знищення Кримського моста російські окупанти не зможуть поставляти нові резерви. І ця подія загалом стане болючим ударом по всіх можливостях російської армії і російського керівництва.

"Адже Кримський міст – це символ, який російська влада так захищала. Але один раз він уже постраждав, а якщо він буде зруйнований, це створить перспективу програшу військ РФ", – наголосив генерал.

Звільнення Криму

Нагадаємо, представники США передали російському диктатору Володимиру Путіну особисте попередження про те, що ескалація в Україні шляхом застосування ядерної зброї автоматично викреслює анексований Крим з обговорення "мирної пропозиції", і надалі негайна передача Криму Україні буде обов'язковою умовою переговорів і виходу на мирну угоду. Про це пише Telegram-канал Generall SVR, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ.

Раніше голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Україна може повернути Крим назад, але звільнення півострова військовим шляхом малоймовірно.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький зазначав, що окупаційні війська Росії зміцнюють свої лінії "оборони" в захопленому Криму, оскільки чекають військової операції Збройних сил України щодо повернення півострова.

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