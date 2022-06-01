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Королевою краси в окупованому Криму стала Полтавка: росіяни лютують

1 червня 2022, 10:08

У мережі почався переполох - росіяни засипали дівчину гнівними коментарями.

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Королевою краси в окупованому Криму стала Полтавка / instagram.com/spletnik_tv/

У тимчасово окупованому Криму пройшов конкурс краси. В одній з номінацій перемогу здобула дівчина родом з Полтави.

За перемогу боролися 20 конкурсанток. Кількох місяців вони готувалися до виходу на сцену, пізнавали ази дефіле і вибирали свій образ.

Номінацію "місіс королева краси" виграла дівчина з Полтави Ольга Ванєєва. У мережі почався переполох - росіяни засипали дівчину гнівними коментарями.

Їм не сподобалася зовнішність Ольги.

"Вона більше на транса схожа", "Це точно дівчина?", "Страшно уявити, як виглядали інші учасниці, якщо перемогло це", "до чого світ котитися", - писали в коментарях під фото дівчини.

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Раніше в тимчасово окупованому Криму представник так званої влади запропонував припинити викладання англійської мови в загальноосвітніх школах. "Спікер Державної Ради Криму" Володимир Константинов вважає, що дітям не потрібна іноземна мова.

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Королевою краси в окупованому Криму стала Полтавка: росіяни лютують

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