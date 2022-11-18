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Маломуж розповів, коли ЗСУ можуть розпочати операцію зі звільнення Криму

18 листопада 2022, 04:30

Якщо ЗСУ зуміють ефективно зайти на Кримський півострів, з’явиться можливість за декілька місяців звільнити Крим.

Маломуж розповів, коли ЗСУ можуть розпочати операцію зі звільнення Криму
Крим повернеться під контроль України навесні або на початку літа / Колаж УНІАН

Операція зі звільнення Криму розпочнеться лише після того, як Збройні сили України прорвуть лінію фронту на Запоріжжі і лівобережжі Херсонщини. Крім того, все залежатиме від того, наскільки потужними будуть укріпрайони на Перекопському перешийку.

Про це розповів голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 років), генерал армії України Микола Маломуж в інтерв’ю Главреду.

"Якщо ми зуміємо ефективно зайти на Кримський півострів, з’явиться можливість за декілька місяців звільнити Крим, тобто навесні або на початку літа. Але це також відбудеться у разі реалізації позитивного сценарію", - розповів експерт.

Як зазначив Маломуж, тактичні наступальні операції цього швидко не забезпечать. Тому тільки руйнування фронту на півдні, тобто на Запоріжжі і лівобережжі Херсонщини, дозволить ЗСУ рухатися до Криму. Саме тоді в рядах ворога виникне масова паніка, яка забезпечить перспективу швидкого звільнення Криму.

"Деякі наші колеги зі спецпідрозділів США, зокрема, генерал Ходжес та інші, кажуть, що цей формат реальний. Але за умови грамотного планування операції та наявності сил і засобів, особливо ракет і боєприпасів. Без цього ворог триматиметься і триматиме рубежі, і ми не зможемо обезцінити його потужні вогневі позиції та комунікації, які дозволяють підтягувати сили. Буде важливо, хто діятиме більш ефективно і більш мобільно – ми чи Росія. Час гратиме на нашу користь, на швидке визволення півдня", - сказав він.

Звільнення Криму

Раніше глава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що незаконно анексований Росією Крим можна звільнити тільки військовим шляхом. Він зазначив, що це може статися наступного року, проте конкретну дату наступу ЗСУ він не назвав.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що звільнення Україною Криму означатиме прихід на півострів Європейського Союзу. Кримський півострів отримає серйозні можливості для розвитку, яких він позбувся після окупації Росією. Києву для реалізації своїх планів потрібна вагома військова, фінансова та санкційна підтримка з боку Європи.

Як зазначив військовий експерт Олег Жданов, Україна планомірно рухається до звільнення Криму, і шанси на його повернення силовим шляхом зростають щодня. Але першим кроком на шляху до цього має бути ліквідація Кримського мосту.

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