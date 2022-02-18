Відвели танки від українського кордону на тисячу кілометрів - заява російського Міноборони

Однак, в Міноборони РФ кажуть, що військові навчання Росії і Білорусі "Союзна рішучість-2022" триватимуть ще дві доби - до 20 лютого включно.
Війська Західного військового округу повертаються в місця постійної дислокації відразу після закінчення маневрів. Про це повідомляє агентство РИА Новости представники Міноборони.
"Черговий військовий ешелон з особовим складом і військовою технікою підрозділів танкової армії Західного військового округу висунувся в пункт постійної дислокації в Нижегородській області після завершення планових навчань", - сказали чиновники.
Крім того, російські військові стверджують:
- танки та іншу важку бойову техніку доставлять залізницею (шлях скласти приблизно тисячу кілометрів);
- після прибуття в частині постійної дислокації військовослужбовці проведуть технічне обслуговування машин і підготують їх до подальшого обслуговування.
Крім того, в Міноборони РФ кажуть, що військові навчання Росії і Білорусі "Союзна рішучість-2022" триватимуть до 20 лютого включно.
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Можливе вторгнення Росії в Україну
- 12 лютого видання Spiegel повідомило з посиланням на дані ЦРУ і американських військових, що напад Росії на Україну може статися 16 лютого.
- У Кремлі з іронією поставилися до інформації ЗМІ про можливе вторгнення Росії в Україну о третій годині ночі середи, 16 лютого. Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков запропонував українцям "поставити будильники і самим переконатися".
- 15 лютого президент США Джо Байден виступив з терміновою заявою через агресію Росії. За його словами, біля кордонів України знаходяться близько 150 тис. військ у Росії та Білорусі. Загроза вторгнення зберігається. При цьому США готові рішуче реагувати на вторгнення в Україну. Байден додав, що якщо буде атака РФ, США введуть негайні санкції. Північний потік-2 не буде запущений.
- Представники пресслужби Білого дому розповіли про те, що, незважаючи на заяви Міноборони РФ про відведення військ від кордонів України, Кремль збільшив кількість свого армійського контингенту у прикордонній зоні на 7 тисяч осіб.
Автор: Дмитро Відоменко