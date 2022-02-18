Відвели танки від українського кордону на тисячу кілометрів - заява російського Міноборони

Російський танк / Міноборони РФ

Війська Західного військового округу повертаються в місця постійної дислокації відразу після закінчення маневрів. Про це повідомляє агентство РИА Новости представники Міноборони.

"Черговий військовий ешелон з особовим складом і військовою технікою підрозділів танкової армії Західного військового округу висунувся в пункт постійної дислокації в Нижегородській області після завершення планових навчань", - сказали чиновники.

Крім того, російські військові стверджують:

танки та іншу важку бойову техніку доставлять залізницею (шлях скласти приблизно тисячу кілометрів);

після прибуття в частині постійної дислокації військовослужбовці проведуть технічне обслуговування машин і підготують їх до подальшого обслуговування.

Крім того, в Міноборони РФ кажуть, що військові навчання Росії і Білорусі "Союзна рішучість-2022" триватимуть до 20 лютого включно.

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