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Усунення Путіна від влади: названо неочікувану причину для завершення війни

Марія Николишин
22 червня 2024, 04:40
257
Сьогодні уособленням зла є Путін і з ним ніхто за стіл переговорів, навіть 20-метровий, сідати не буде, каже Володимир Огризко.
Усунення Путіна від влади: названо неочікувану причину для завершення війни
Усунення Путіна може стати умовою закінчення війни / колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Необхідною умовою для завершення війни є усунення Путіна від влади. Про це на чаті в Главреді заявив дипломат, колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру досліджень Росії Володимир Огризко.

"Це, безумовно, створить певні можливості для того, щоб ті, хто його усуне, і колективний Захід, безумовно, за участю України, почали шукати варіанти, які могли б досить швидко привести до завершення війни", - сказав він.

За словами дипломата, в цьому питанні є також суто психологічні моменти.

"Сьогодні уособленням зла є Путін. І всі розуміють, що з ним ніхто за стіл переговорів, навіть 20-метровий, сідати не буде. І ось раптом це уособлення зла зникає, і з'являється містер Х, або кілька містерів Х, яких теоретично можна подати як щось інше. Хоча не відомо, хто усуне Путіна. Але крім того, це можна подати як спосіб пошуку рішення не з самим злом, а з чимось іншим. Хоча б спробувати. І тоді ситуація може бути справді іншою", - вважає керівник Центру досліджень Росії.

Він зауважив, що якщо західна частина світу зможе переконати ту групу людей, яка б усунула Путіна, у тому, що їй дещо обіцяно, і це обіцяне буде виконано, тоді є шанс домовитися на цивілізованих засадах.

"Щонайменше, можна змусити тих людей, які візьмуть владу в Росії, прийняти справедливий ультиматум Заходу. Це, на мою думку, цілком реалістично. Але потрібно одне - усунути Путіна", - підсумував Володимир Огризко.

Дивіться відео чату з Володимиром Огризком:

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, надійність і стабільність оборонної допомоги Заходу має прямий вплив на війну в Україні - від військової допомоги залежить тривалість російської агресії.

В той же час, глава Пентагону США Ллойд Остін вважає, що в Україні почалася "ключова стадія" війни.

Раніше, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не погодиться на територіальні поступки для завершення війни з країною-агресором РФ. За його словами, це лише дасть паузу Росії перед новою війною.

Хто такий Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996).

У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка .

1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України.

У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка.

18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну.

17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року.

У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній.

З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда".

З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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