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На аеродромі "Гвардійське" пролунало понад 20 вибухів - деталі атаки в Криму

Руслана Заклінська
18 липня 2026, 09:25
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Вибухи також чули у Севастополі, Феодосії, Керчі та Генічеську.
На аеродромі 'Гвардійське' пролунало понад 20 вибухів - деталі атаки в Криму
Аеродром Гвардійське у вогні / Колаж: Главред, фото: t.me/Crimeanwind, uk.wikipedia.org

Коротко:

  • У районі військового аеродрому "Гвардійське" пролунало понад 20 вибухів
  • Вибухи також чули у Севастополі, Феодосії, Керчі та Генічеську
  • Ймовірною ціллю могла бути Балаклавська ТЕС

У ніч на 18 липня тимчасово окупований Крим зазнав масованої атаки безпілотників. Вибухи пролунали в кількох районах півострова, зокрема поблизу військового аеродрому Гвардійське. Про це повідомила моніторингова група "Кримський вітер".

У районі військового аеродрому Гвардійське пролунало понад 20 вибухів. Місцеві жителі повідомляли про повторні детонації та яскраве світіння над територією об’єкта, що може свідчити про займання або вибухи на території аеродрому.

відео дня
Пожежа на авіабазі
Пожежа на авіабазі / Фото: t.me/Crimeanwind

Моніторингова група повідомила щонайменше про два осередки пожежі. Один із них, за попередньою інформацією, виник у районі стоянки авіаційної техніки, інший - біля ангарів, де могли зберігатися ударні безпілотники типу Shahed.

Пожежа на авіабазі
Пожежа на авіабазі / Фото: t.me/Crimeanwind

Також вибухи було чути у різних районах Севастополя. За попередніми даними, під удар могла потрапити Балаклавська теплоелектростанція. Партизанський рух "Атеш" із посиланням на своїх агентів заявив, що об’єкт, ймовірно, знову атакували.

Крім того, повідомлялося про вибухи у Феодосії, Керчі та Генічеську. За інформацією "Атеш", у напрямку Криму рухалися безпілотники, а російські окупаційні війська намагалися їх збити.

Окремо "Кримський вітер" із посиланням на супутникові знімки повідомив про можливі пожежі на двох великих електропідстанціях на Керченському півострові. Йдеться про підстанції "НС-3" та "Леніно", які є важливими вузлами енергопостачання регіону.

Дивіться відео атаки в Криму:

На аеродромі 'Гвардійське' пролунало понад 20 вибухів - деталі атаки в Криму
Атака на аеродром "Гвардійське" / Фото: скріншот

Також моніторингова група повідомляла про нову пожежу у Чорному морі поблизу входу до Керченської протоки.

Офіційної інформації про наслідки атаки та масштаби пошкоджень поки немає. Російська влада не підтверджувала ураження військових об’єктів на окупованому півострові.

Командувач НГУ анонсував подальші удари по Криму

Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко заявив, що Сили оборони продовжать уражати об’єкти російської військової логістики, зокрема в тимчасово окупованому Криму.

За його словами, важливу роль у таких операціях відіграють підрозділи безпілотних систем. НГУ планує збільшувати кількість операторів дронів та посилювати можливості для виявлення й знищення цілей у тилу противника.

"Чим більше засобів - тим ефективніше ми будемо діяти", - зазначив Півненко в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

Атаки в Криму - новини за темою

Нагадаємо, Сили безпілотних систем України провели операцію "Кримський рубильник" на окупованих територіях. Уражено 11 енергетичних об’єктів та 5 елементів російської ППО.

Також у ніч на 14 липня дрони атакували тимчасово окупований Крим. Ймовірно, під удар потрапили енергетичні об’єкти окупантів, через що виникли перебої зі світлом. У Керчі повідомляли про пожежу на підстанції "Керченська" та вибухи в районі аеродрому.

Як повідомляв Главред, окупований Крим із символу сили Путіна перетворюється на вразливе місце Росії. Politico пише, що українські удари по військових і логістичних об’єктах поступово послаблюють російське угруповання на півострові.

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Про джерело: Крымский ветер

Крымский ветер - це Telegram-канал і моніторингова спільнота, яка публікує оперативну інформацію про події в тимчасово окупованому Криму.

Канал спеціалізується на повідомленнях про військову активність РФ на півострові, вибухи, пожежі на військових об’єктах, переміщення техніки, а також наслідки атак по об’єктах окупаційних сил. Інформація часто базується на свідченнях місцевих жителів, відкритих джерелах і даних супутникового моніторингу.

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