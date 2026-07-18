Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Ходила на побачення": Горбачова розкрила, де шукає "наречених" після розлучення

Христина Трохимчук
18 липня 2026, 09:47
google news Підпишіться
на нас в Google
Юрій Нікітін та Ольга Горбачова остаточно вирішили розійтися.
Ольга Горбачова, Юрій Нікітін
Ольга Горбачова та Юрій Нікітін - розлучення / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Горбачова, Юрій Нікітін

Ви дізнаєтеся:

  • Юрій Нікітін та Ольга Горбачова офіційно розлучаються
  • Що відбувається в особистому житті Ольги Горбачової

Українська співачка Ольга Горбачова в інтерв'ю Марічці Падалко вперше відверто поділилася подробицями свого особистого життя після розлучення з продюсером Юрієм Нікітіним. Артистка розповіла, чи готова вона до нового роману і як змінилися її погляди на стосунки.

Зараз Ольга разом із доньками живе у США. За цей час вона не тільки встигла сходити на перші побачення з американцями, а й навчилася по-справжньому насолоджуватися самотністю. За словами Горбачової, під час її від’їздів Юрій із задоволенням залишається з молодшою донькою, що дає їй повну свободу пересування.

відео дня
Юрій Нікітін та Ольга Горбачова з доньками
Юрій Нікітін та Ольга Горбачова з доньками / фото: instagram.com, Ольга Горбачова

"Я навчилася сама ходити в бари. Помітила, що все життя чекала, коли мене оберуть. А тепер можу сама підійти до хлопця, який мені сподобався", - зізналася виконавиця.

При цьому Ольга наголошує, що не одержима ідеєю зустріти когось саме зараз. Вона щиро вірить, що її майбутній чоловік існує, просто їхня зустріч ще не відбулася. Після розлучення Ользі та Юрію вдалося зберегти неймовірно теплі та довірливі стосунки. Колишні настільки близькі, що без сорому обговорюють особисте життя одне одного та діляться подробицями про нових потенційних партнерів.

Ольга Горбачова та Юрій Нікітін з дітьми
Ольга Горбачова - особисте життя після розлучення / фото: instagram.com Ольга Горбачова

"Ми постійно обговорюємо, які в нас наречені. Я його запитую: „Юра, як у тебе справи?" Він відповідає: „У мене дуже високі вимоги до жінки, і поки що таку, як ти, не зустрів". А я йому розповіла, що два тижні користувалася додатком для знайомств і познайомилася з кількома творчими чоловіками", - підсумувала Горбачова.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що світ кіно прощається зі знаменитою ірландською актрисою Брендою Фрікер, яка увійшла в історію як перша ірландка, що отримала заповітну статуетку "Оскар". Серце легендарної артистки зупинилося після тривалої боротьби з хворобою.

Також Соломія Вітвіцька, яка чекає на первістка у 46 років, відповіла на нападки критиків в Інтернеті. Ведуча зазначила, що її відвертість у соцмережах не продиктована бажанням похвалитися, викликати заздрість або отримати чиєсь схвалення.

Читайте також:

Про персону: Юрій Нікітін

Юрій Нікітін - український музичний продюсер, засновник і генеральний директор компанії Mamamusic. У 2007 році Нікітін став музичним продюсером першої української "Фабрики зірок" на Новому каналі, у 2010 році - музичним продюсером вокального шоу "Суперзірка" телеканалу 1+1, повідомляє Вікіпедія. Продюсер Верки Сердючки та гурту KAZKA, у минулому - Ірини Білик, гуртів "НеАнгели" та NikitA.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Ольга Горбачова Юрій Нікітін новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Є загиблі та поранені, Росія атакувала корабель поблизу Одеси, що відомо

Є загиблі та поранені, Росія атакувала корабель поблизу Одеси, що відомо

11:44Війна
Танкери перетворюються на глухі баржі: "Мадяр" розкрив нові втрати флоту РФ

Танкери перетворюються на глухі баржі: "Мадяр" розкрив нові втрати флоту РФ

10:36Війна
На аеродромі "Гвардійське" пролунало понад 20 вибухів - деталі атаки в Криму

На аеродромі "Гвардійське" пролунало понад 20 вибухів - деталі атаки в Криму

09:25Війна
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці літньої швачки за 29 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці літньої швачки за 29 с

Захист від блискавки та зла — квіти, які наші предки садили біля хати

Захист від блискавки та зла — квіти, які наші предки садили біля хати

Долар дорожчає, а євро летить вниз: новий курс валют на 20 липня

Долар дорожчає, а євро летить вниз: новий курс валют на 20 липня

Відчують смак багатства: які знаки зодіаку стануть магнітом для грошей

Відчують смак багатства: які знаки зодіаку стануть магнітом для грошей

Огірки як у магазині — секретний інгредієнт для суперхрумких корнішонів

Огірки як у магазині — секретний інгредієнт для суперхрумких корнішонів

Останні новини

11:51

Китайський гороскоп на завтра, 19 липня: Коням - радість, Козлам - відкриття

11:44

Є загиблі та поранені, Росія атакувала корабель поблизу Одеси, що відомо

11:21

Гороскоп на завтра, 19 липня: Овнам - суперечка, Близнюкам - несподіванка

11:20

Побачила цінник і завмерла: знахідка з секонд-хенду принесла жінці $9000Відео

11:01

"Мінус 10 років": Шоптенко вразила змінами після повернення в Україну

Путін готує нову зброю, здатну змінити хід війни: Україні треба поспішати – СотникПутін готує нову зброю, здатну змінити хід війни: Україні треба поспішати – Сотник
10:55

Улюблені квіти можна розмножити вдома: 10 рослин, які легко виростити з живцівВідео

10:36

Танкери перетворюються на глухі баржі: "Мадяр" розкрив нові втрати флоту РФ

09:50

Чорні плями на листі томатів: як подолати небезпечний грибок і врятувати врожайВідео

09:47

"Ходила на побачення": Горбачова розкрила, де шукає "наречених" після розлучення

Реклама
09:29

Відставка Федорова сколихнула Україну: що з’ясувалося після звільнення

09:25

На аеродромі "Гвардійське" пролунало понад 20 вибухів - деталі атаки в КримуВідео

08:46

Грошовий потік посилиться: доля готує щедрий подарунок чотирьом знакам

07:55

Астрологи назвали слабкість кожного знака зодіаку — вона заважає досягти успіху

07:39

Під Москвою - масштабна пожежа: дрони рознесли нафтобазу та складиФото

06:00

Відчують смак багатства: які знаки зодіаку стануть магнітом для грошей

05:23

Коли народжуються найкращі чоловіки: названо чотири місяці

04:46

Трьом знакам зодіаку фантастично пощастить в кінці липня - хто серед щасливчиків

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці літньої швачки за 29 с

03:35

"Вони зійдуть з котушок": Сотник різко висловився щодо майбутнього Росії

03:03

Чи можна продавати весільну сукню: народна мудрість та поради вчених

Реклама
02:06

На Землю чекає неминуча катастрофа: вчені з’ясували подробиці про "Сонце-вбивцю"

01:02

Призначено нових тимчасових керівників СБУ та Нацполіції: хто очолив силовиків

17 липня, п'ятниця
23:55

Клумба буде вкрита квітковими бутонами: прості дії продовжать цвітіння надовгоВідео

23:43

Кінець самотності: для яких знаків зодіаку субота принесе зміни

23:23

Ракети та літаки вже готові: коли РФ може завдати нового удару по Україні

23:03

У РФ померла дружина учасника КВН Маслякова: що з нею сталося

22:54

Тисячі людей вийшли на акції після гучного рішення Зеленського: які вимогиФотоВідео

22:45

Як правильно стерилізувати огірки в банках: правила та час обробки

22:37

Принцу Гаррі стали відомі таємні подробиці щодо здоров’я короля

22:32

За порушення правил - штраф: який ремонт заборонено робити у квартирі в Україні

22:19

Вступ України до ЄС: Угорщина заблокувала подальші переговори — ЗМІ

22:14

Користь із порваних колготок: прості лайфхаки для дому та саду

21:53

Мурахи обходитимуть будинок стороною: все це завдяки одній простій хитростіВідео

21:34

"Не можу без Федорова": "Флеш" отримав нову посаду в команді Зеленського

21:15

Урожай буде зберігатися місяцями: коли викопувати ранню картоплюВідео

20:53

У родині Кардашян – горе: Кім повідомила про смерть близької людини

20:46

РФ вдарила по центру Харкова: є загиблий та багато поранених, серед них — діти

20:24

Підвищена загроза для одного міста: РФ готує масований удар, що відомо

20:08

Овочеве асорті з грибами на зиму — оригінальний рецепт яскравого салату

19:55

На бензин і дизель чекає подорожчання: розкрито терміни нового зростання цін

Реклама
19:45

На Херсонщині розширили обов'язкову евакуацію: які райони увійшли

19:29

Для чого насправді потрібні чорні ромби на рулетці: секрет символу здивує

19:10

Денисенко пояснив, чому Федоров може стати новим політичним феноменомПогляд

19:00

Під захистом ангелів: які дати народження вважаються обраними з небес

18:55

"Останній рік": з’явився несподіваний прогноз щодо "розв’язки для Путіна"Відео

18:53

Якою буде решта літа: народні прикмети на Афанасія Літнього 18 липня

18:43

Російські атаки загрожують експорту українського зерна через Чорне море – FT

18:32

Троянди будуть усіяні бутонами: хитрий трюк врятує від небезпечної хворобиВідео

18:27

У підвалі ювелірного магазину були заховані скарби: що знайшли всерединіВідео

18:17

Лідер за кількістю носіїв: яке прізвище є найпопулярнішим в Україні

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЛьвоваНовини ЗапоріжжяНовини Дніпра
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти