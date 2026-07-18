"Ходила на побачення": Горбачова розкрила, де шукає "наречених" після розлучення

Юрій Нікітін та Ольга Горбачова остаточно вирішили розійтися.

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Ольга Горбачова та Юрій Нікітін - розлучення / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Горбачова, Юрій Нікітін

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Юрій Нікітін та Ольга Горбачова офіційно розлучаються

Що відбувається в особистому житті Ольги Горбачової

Українська співачка Ольга Горбачова в інтерв'ю Марічці Падалко вперше відверто поділилася подробицями свого особистого життя після розлучення з продюсером Юрієм Нікітіним. Артистка розповіла, чи готова вона до нового роману і як змінилися її погляди на стосунки.

Зараз Ольга разом із доньками живе у США. За цей час вона не тільки встигла сходити на перші побачення з американцями, а й навчилася по-справжньому насолоджуватися самотністю. За словами Горбачової, під час її від’їздів Юрій із задоволенням залишається з молодшою донькою, що дає їй повну свободу пересування.

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Юрій Нікітін та Ольга Горбачова з доньками / фото: instagram.com, Ольга Горбачова

"Я навчилася сама ходити в бари. Помітила, що все життя чекала, коли мене оберуть. А тепер можу сама підійти до хлопця, який мені сподобався", - зізналася виконавиця.

При цьому Ольга наголошує, що не одержима ідеєю зустріти когось саме зараз. Вона щиро вірить, що її майбутній чоловік існує, просто їхня зустріч ще не відбулася. Після розлучення Ользі та Юрію вдалося зберегти неймовірно теплі та довірливі стосунки. Колишні настільки близькі, що без сорому обговорюють особисте життя одне одного та діляться подробицями про нових потенційних партнерів.

Ольга Горбачова - особисте життя після розлучення / фото: instagram.com Ольга Горбачова

"Ми постійно обговорюємо, які в нас наречені. Я його запитую: „Юра, як у тебе справи?" Він відповідає: „У мене дуже високі вимоги до жінки, і поки що таку, як ти, не зустрів". А я йому розповіла, що два тижні користувалася додатком для знайомств і познайомилася з кількома творчими чоловіками", - підсумувала Горбачова.

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Про персону: Юрій Нікітін Юрій Нікітін - український музичний продюсер, засновник і генеральний директор компанії Mamamusic. У 2007 році Нікітін став музичним продюсером першої української "Фабрики зірок" на Новому каналі, у 2010 році - музичним продюсером вокального шоу "Суперзірка" телеканалу 1+1, повідомляє Вікіпедія. Продюсер Верки Сердючки та гурту KAZKA, у минулому - Ірини Білик, гуртів "НеАнгели" та NikitA.

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