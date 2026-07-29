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Військові отримають відстрочку на роки: які умови і що зміниться з 1 серпня

Руслана Заклінська
29 липня 2026, 19:16
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Нові мотиваційні контракти у ЗСУ дають військовим можливість отримати відстрочку після служби, а її тривалість може суттєво збільшуватися.
Військові отримають відстрочку на роки: які умови і що зміниться з 1 серпня
Нові контракти й відстрочки у 2026 році / Колаж: Главред, фото: facebook.com/lvivobltck, 10 окрема гірсько-штурмова бригада "Едельвейс"

Про що йдеться у матеріалі:

  • Хто має право на відстрочку від мобілізації у 2026 році
  • Як підписати нові контракти і оформити відстрочку
  • Що зміниться для мобілізованих з 1 серпня

В Україні Верховна Рада продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію на 90 днів, Міноборони запровадило нові мотиваційні контракти для військових із гарантованою відстрочкою після завершення служби, а також оновило підходи до автоматичного продовження частини відстрочок. Водночас очікується реформування роботи ТЦК та СП, яке має зробити процеси більш ефективними, а взаємодію з військовозобов’язаними - прозорішою.

Главред з'ясував, що зміниться для військовозобов’язаних, які контракти пропонуються, хто має право на відстрочку та як її оформити у 2026 році.

відео дня

На скільки продовжили воєнний стан і мобілізацію

Верховна Рада України 14 липня підтримала чергове продовження воєнного стану та загальної мобілізації. За відповідне рішення проголосували 313 народних депутатів, а за продовження мобілізації - 311 парламентарів.

Це стало вже двадцятим продовженням дії воєнного стану та мобілізації від початку повномасштабної війни. Термін дії продовжили ще на 90 днів - до 31 жовтня 2026 року. 24 липня відповідні закони підписав президент України Володимир Зеленський.

Нові контракти у Силах оборони

У Міноборони України запровадили нові мотиваційні контракти для військовослужбовців. Вони передбачають чіткі строки служби, визначені виплати та гарантовану відстрочку після завершення контракту.

Після завершення нового піхотно-штурмового, бойового або базового контракту військовослужбовець отримує право на звільнення та відстрочку від повторного призову. Базовий термін відстрочки становить щонайменше 6 місяців. Водночас її тривалість може бути збільшена залежно від попереднього досвіду служби, участі у бойових діях та виду контракту.

Піхотно-штурмовий контракт

Піхотно-штурмовий контракт розрахований на військових, які виконують найбільш ризиковані завдання - зокрема піхотинців, штурмовиків, бойових медиків, навідників та механіків-водіїв.

Основні умови:

  • термін контракту - 14 місяців;
  • відстрочка після завершення - від 6 місяців;
  • середня виплата - близько 300 тис. грн на місяць;
  • максимальна виплата - до 460 тис. грн на місяць.
Військові отримають відстрочку на роки: які умови і що зміниться з 1 серпня
Піхотно-штурмовий контракт / Фото: скріншот

Додаткова відстрочка після завершення такого контракту може збільшуватися до ще трьох місяців за кожен місяць виконання бойових завдань

Бойовий контракт

Бойовий контракт передбачений для військових, які виконують завдання із підвищеним рівнем ризику. Його можуть укласти оператори безпілотників, фахівці РЕБ, артилеристи, оператори наземних роботизованих комплексів.

Основні умови:

  • термін контракту - 24 місяці;
  • відстрочка після завершення - від 6 місяців;
  • виплати - від 30 тис. до 120 тис. грн на місяць.
Військові отримають відстрочку на роки: які умови і що зміниться з 1 серпня
Бойовий контракт / Фото: скріншот

До базової шестимісячної відстрочки додається ще місяць за кожні 30 днів виконання бойових завдань.

Базовий контракт

Базовий контракт призначений для військовослужбовців, які виконують завдання у тилу або на небойових посадах. Його можуть укладати діловоди, бухгалтери, кухарі, майстри та інші спеціалісти.

Основні умови:

  • термін контракту - 24 місяці;
  • гарантована відстрочка після завершення - 6 місяців;
  • виплати - від 30 тис. до 70 тис. грн на місяць.
Військові отримають відстрочку на роки: які умови і що зміниться з 1 серпня
Базовий контракт / Фото: скріншот

При виконанні бойових завдань відстрочка розраховується як у бойовому контракті.

Які додаткові виплати передбачені військовим

Окрім основного грошового забезпечення, військові можуть отримувати бойові надбавки. Серед них:

  • за виконання завдань на першій лінії - 10 тис. грн за день;
  • за відновлення позицій - 20 тис. грн за день;
  • за участь у штурмових діях - 40 тис. грн за день.

Для завдань поза першою лінією передбачені інші виплати:

  • управління та забезпечення - 30 тис. грн на місяць;
  • робота на командних пунктах - 50 тис. грн на місяць;
  • участь у боях - 100 тис. грн на місяць.

Також передбачені бонуси:

  • за взяття військовополоненого - 100 тис. грн;
  • за знищення противника у стрілецькому бою - 15 тис. грн.

Окремо військові можуть отримувати виплату за підписання першого контракту - від 27 до 33 тис. грн. А також можна отримати щорічну допомогу на оздоровлення - від 20 тис. грн.

Як подати заявку на новий контракт через Резерв+

Подати заявку на підписання нового контракту через застосунок "Резерв+" можна кількома кроками. Для цього потрібно:

  1. Відкрити у застосунку розділ "Вакансії".
  2. Обрати вакансію серед доступних пропозицій за новими контрактами.
  3. У формі відгуку зазначити, що ви бажаєте укласти саме новий контракт.
  4. Надіслати заявку.

Після цього заявку отримує рекрутер, який зв’яжеться з кандидатом. Наступним етапом є співбесіда. Якщо рішення буде позитивним, контракт укладається офлайн.

Військові отримають відстрочку на роки: які умови і що зміниться з 1 серпня
"Резерв+" / Інфографіка: Главред

Які переваги подачі заявки через Резерв+

Застосунок дозволяє переглядати вакансії за новими контрактами, обирати напрям служби відповідно до власних навичок і досвіду й одразу повідомляти рекрутера про бажання укласти новий контракт. Пройти шлях від пошуку вакансії до співбесіди можна без додаткового пошуку інформації.

Користувачі Резерв+ уже подали понад 2 тисячі заявок із позначкою про бажання укласти новий контракт. Нові контракти також доступні для чинних військовослужбовців через застосунок "Армія+". Подати рапорт можна у розділі "Сервіси", "Контракти".

Хто має право на відстрочку від мобілізації у 2026 році

Стаття 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" передбачає кілька десятків підстав для відстрочки. За сімейними обставинами право на відстрочку мають:

  • батьки трьох і більше дітей до 18 років без заборгованості зі сплати аліментів;
  • особи, які самостійно виховують неповнолітню дитину;
  • батьки дітей з інвалідністю або тяжкими захворюваннями;
  • опікуни, усиновлювачі та піклувальники;
  • особи, які доглядають за родичами з інвалідністю I–II групи;
  • ті, у кого чоловік або дружина проходить військову службу та є спільна неповнолітня дитина;
  • родичі загиблих або зниклих безвісти захисників України.

Окрему групу підстав становить стан здоров'я самого військовозобов'язаного. Як зазначили у Силах оборони, відстрочку можуть отримати люди з інвалідністю I–III груп, а також військовозобов’язані, яких ВЛК визнала тимчасово непридатними. Тимчасова непридатність може бути встановлена строком до 12 місяців із повторним проходженням медичного огляду.

Степени пригодности к военной службе, мобилизация
Ступені придатності до військової служби / Інфографіка: Главред

Додатково відстрочку передбачено для студентів денної форми навчання, докторантів, а також педагогічних і наукових працівників, які працюють не менш як на 0,75 ставки.

Окрема категорія - бронювання за робочим місцем. Його ніціює не сам працівник, а роботодавець підприємства, віднесеного до критично важливих для оборони, енергетики, зв'язку чи медицини. Це бронювання має чіткий строк дії й обмежене квотами.

Які документи потрібні для відстрочки

Точний перелік документів залежить від конкретної підстави для отримання відстрочки. Повний список визначений у додатку 5 до постанови Кабінету міністрів №560.

Найчастіше заявнику потрібно підготувати:

  • паспорт громадянина України;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • свідоцтва про народження дітей;
  • документи про шлюб;
  • рішення суду (за потреби);
  • документи, що підтверджують інвалідність;
  • постанову ВЛК;
  • медичний висновок про необхідність постійного догляду;
  • документи про опіку або усиновлення;
  • довідку з місця роботи;
  • довідку або інформацію з ЄДЕБО;

документи, що підтверджують проходження служби другим із подружжя.

Перед поданням документів варто перевірити, чи містять вони всі необхідні реквізити та чи відповідають вимогам для підтвердження конкретної підстави на відстрочку.

Чому військовозобов'язаним відмовляють у відстрочці через інвалідність батьків

Однією з найбільш заплутаних підстав залишається відстрочка через інвалідність батька або матері військовозобов'язаного чи його дружини або чоловіка. Тут закон враховує не лише сам факт інвалідності родича, а й наявність інших осіб, які за законом зобов'язані його утримувати, - саме через це формулювання виникає найбільше відмов на комісіях при ТЦК. Адвокат Андрій Ададуров із "Ліфлянчик та партнери" звертає увагу, що люди часто неправильно тлумачать цю норму.

"Люди вважають, що достатньо мати батька або матір з інвалідністю I чи II групи. Проте відстрочка можлива за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов'язаними та за законом зобов'язані їх утримувати", - пояснив адвокат у коментарі Dnipro.media.

За словами юриста, комісії нерідко відмовляють через формальну наявність у заявника брата чи сестри, навіть якщо ті проживають за кордоном і фактично не можуть доглядати батьків.

"Наприклад, у людини є рідна сестра, яка проживає за кордоном. Комісія відмовляє лише через її наявність. За певних обставин така відмова є незаконною, і відстоювати своє право доводиться в адміністративному суді", - зазначив Андрій Ададуров.

Як оформити відстрочку через Резерв+ чи ЦНАП

Процедура оформлення залежить від того, чи цифровізована конкретна підстава. Якщо так, заявник оновлює військово-облікові дані в застосунку Резерв+, обирає потрібну підставу в розділі запиту на відстрочку та завантажує документи. Після перевірки система формує електронну довідку з QR-кодом.

Якщо ж підстава ще не цифровізована або людина не має смартфона, звертатися варто до Центру надання адміністративних послуг особисто, з паспортом, кодом платника податків і оригіналами документів.

Розшук ТЦК - що потрібно знати
Розшук ТЦК - що потрібно знати / Інфографіка - Главред

З 1 листопада 2025 року ТЦК більше не приймають заяви про відстрочку напряму - увесь пакет документів іде через Резерв+ або ЦНАП, а саме рішення ухвалює комісія при ТЦК та СП. Адвокат Андрій Ададуров попереджає, що причиною відмови найчастіше стає не відсутність права, а неповний або неправильно оформлений документ, наприклад довідка з місця роботи без вказаної ставки для педагогів.

"Працівник може подати довідку з місця роботи, але в ній не зазначено, що він працює не менш як на 0,75 ставки. Комісія не бачить підтвердження однієї з обов'язкових умов і відмовляє у відстрочці", - пояснив адвокат.

Що робити, якщо підстава для відстрочки не підтягнулася в Резерв+

Система Резерв+ іноді не знаходить потрібних даних у державних реєстрах. Найчастіше не підтягуються відомості про дітей, шлюб, інвалідність, навчання, постанову ВЛК або місце роботи заявника. Міноборони в такому разі радить спершу повторити запит через 48 годин, а якщо результат не змінився - звернутися до ЦНАП і виправити інформацію у профільному реєстрі, наприклад ДРАЦС чи ЄДЕБО.

Адвокат Андрій Ададуров наголошує, що чекати, поки дані з'являться самі, немає сенсу.

"Якщо право на відстрочку є, але в "Резерв+" підстава не підтягнулася, потрібно звернутися до ЦНАП і подати повний пакет документів", - радить юрист.

Чи можна оскаржити відмову у наданні відстрочки

Окрема проблема виникає тоді, коли людина з правом на відстрочку все одно отримує повістку, причому не обов'язково для призову, оскільки виклик до ТЦК може стосуватися й уточнення облікових даних чи проходження ВЛК. Адвокат Андрій Ададуров радить у такому разі насамперед перевірити підставу виклику, вказану в самому документі.

"Підстава явки до ТЦК та СП обов'язково має бути зазначена в повістці. Її можуть оформити лише з метою, прямо передбаченою законодавством", - пояснив він.

Якщо ж комісія все-таки відмовила у відстрочці, оскаржити це рішення можна в окружному адміністративному суді, доклавши заяву, пакет поданих документів і саме рішення про відмову. При цьому вже надана відстрочка може припинитися й без відмови - наприклад, якщо дитині виповнилося 18 років, людина завершила навчання, скасували бронювання чи, за словами адвоката, змінилися обставини щодо родича, за яким здійснювався догляд.

"Наприклад, якщо померла людина, за якою здійснювали постійний догляд, після появи актового запису про смерть у реєстрі підстава для відстрочки припиняється", - навів приклад Андрій Ададуров.

Скільки відстрочок в Україні продовжуються автоматично

На тлі складнощів з оскарженням і повторним оформленням держава водночас звітує про масштабне спрощення для більшості заявників. Нині понад 90% уже оформлених відстрочок продовжуються автоматично, без будь-якого звернення військовозобов'язаного до державних органів, якщо документи були подані правильно, а дані в реєстрах залишаються актуальними.

Автоматичне продовження зараз охоплює 22 категорії громадян, тоді як через застосунок Резерв+ наразі можна оформити цілком нову відстрочку для 11 категорій військовозобов'язаних. Якщо ж у реєстрах бракує потрібних даних або в них є помилки, звертатися доведеться до ЦНАП для їх оновлення.

Що зміниться у порядку мобілізації та відстрочок з 1 серпня 2026 року

Найпомітніша зміна, якої давно очікували військовозобов'язані, стосується самого процесу переоформлення. Раніше подання нової заяви фактично залишало людину без діючої відстрочки на час розгляду документів. Адвокатка Адвокатського бюро Івана Хомича Олена Воронкова в коментарі для Фактів ICTV пояснила, що відтепер ця прогалина закрита.

"Завдяки цьому дедалі більше військовозобов'язаних зможуть оформлювати відстрочку дистанційно, без особистого звернення до державних установ. Як наслідок, це сприятиме зменшенню навантаження на ЦНАПи та комісії, які розглядають такі документи", - розповіла Олена Воронкова.

Що передбачає реформа військової служби
Що передбачає реформа військової служби / Інфографіка: Главред

За її словами, подання документів на переоформлення тепер не припиняє дію попередньої відстрочки, а у разі відмови строк уже наявної відстрочки не змінюється, і особу не можна мобілізувати до її завершення.

Крім того, з серпня для роботодавців запроваджено обов'язок перевіряти витяг із військово-облікового документа працівника, сформований не пізніше ніж за 72 години до працевлаштування. Для осіб, які уклали контракт і служили у віці від 18 до 24 років під час воєнного стану, з'явилася нова підстава для відстрочки строком на 12 місяців.

"Разом із тим, усі ці нововведення є лише точковим усуненням прогалин у законодавстві й аж ніяк не свідчать про проведення масштабної реформи чинного порядку мобілізації та оформлення відстрочок", - резюмувала Олена Воронкова.

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Про персону: Олена Воронкова

Олена Воронкова - адвокат Адвокатського бюро Івана Хомича. Спеціалізується на питаннях адміністративного, цивільного та транспортного права. Має практичний досвід у супроводі справ, пов’язаних із дорожньо-транспортними пригодами, оскарженням штрафів, захистом прав водіїв, а також консультуванням у сфері регулювання безпеки дорожнього руху.

Бере участь у підготовці правових позицій, аналізі законодавчих змін і публічних обговореннях реформ у сфері транспорту. Регулярно коментує актуальні правові теми для медіа, зокрема питання відповідальності водіїв, процедур технічного огляду, страхування та адміністративної практики.

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