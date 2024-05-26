НАТО може збивати ракети РФ над Львовом: у ФРН зробили несподівану пропозицію

Родеріх Кізеветтер не виключає розгортання західних сухопутних військ - на основі Статуту ООН.

https://glavred.net/ukraine/nato-mozhet-sbivat-rakety-rf-nad-lvovom-v-frg-sdelali-neozhidannoe-predlozhenie-10568081.html Посилання скопійоване

/ колаж: Главред, фото: Twitter Резнік, Міноборони РФ

Країни ЄС і НАТО могли б захищати повітряний простір на заході України, заявив депутат Бундестагу від опозиційної партії ХДС Родеріх Кізеветтер.

За словами німецького політика, ППО країн ЄС і НАТО з Балтії або Скандинавії могли б узяти під контроль до 100 кілометрів углиб території України, що дозволило б українській армії розгорнути свої сили далі на схід, поблизу фронту, повідомляє Neue Osnabrücker Zeitung.

Він зазначає, що ППО країн НАТО можуть збивати російські ракети над Львовом і на заході України. При цьому він не виключає розгортання західних сухопутних військ - на основі Статуту ООН: ідеться про польові шпиталі, загони розмінування або матеріально-технічного забезпечення та ремонтні війська, що може розвантажити відповідні українські сили.

відео дня

"Ми не повинні нічого виключати і в рамках коаліції охочих... це зробити... Це цілком допустимо за міжнародним правом і необхідно з точки зору політики безпеки", - заявив німецький політик.

При цьому він попереджає про те, що якщо Україна програє, варто очікувати масовий потік біженців, і "війна пошириться на Західну Європу".

"Росія позбавить Україну виходу до Чорного моря", "забере Молдову, і вони будуть використовувати гібридні заходи і провокації, щоб спробувати захопити частини Естонії (...) або частини Латвії", - каже експерт з питань оборони в блоці консерваторів.

Також він дорікає федеральному уряду ФРН за нерішучість і за те, що інші європейські країни, з огляду на їхню відповідну економічну міць, надають більш конкретну допомогу.

Посилення ППО України - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Німеччина терміново шукатиме Patriot для України. Німеччина як глава коаліції з ППО ініціює аналіз усіх наявних не тільки у союзників, а й у світі батарей Patriot та інших систем ППО, розповів Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Україна веде переговори про 2 батареї Patriot і одну Samp-T. Якби зараз країни, які мають ці системи, були б готові їх передати, то питання їхнього отримання зайняло б лише тижні, каже глава МЗС.

Як повідомляв Главред, президент Зеленський висловився про дефіцит систем ППО. Він зазначив, що Україна поки що не має комплексного захисту неба від атак РФ і прокоментував ситуацію з поставками нових систем ППО.

ЗРК Patriot Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред