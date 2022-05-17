Відірвало ніжку і пальчики: дідусь розповів про стан внучки, яка постраждала від ракет під Одесою

Зараз комунальники разом з місцевими розчищають завали, а уламки ракети зібрали в одному місці - щоб легше було документувати злочин росіян.
16 травня російські окупаційні війська запустили ракету по базі відпочинку у Білгород-Дністровському районі (Одеська область). Внаслідок цього постраждали четверо людей, але найбільш серйозні травми отримала 4-річна дівчинка ‒ постраждали її кінцівки. Про стан дитини в коментарі "Суспільному" розповів його дідусь - Олексій Паскаль.
Підлий удар ракетами окупанти завдали о 09.00 за київським часом. У той момент на базі знаходилася сім'я власників.
"Страшне горе! У мене внучці ніжку... Я не можу говорити. Пальчики відірвало, ніжку відірвало. Їй чотири рочки. У невістки - контузія. Вони опинилися в епіцентрі вибуху. Це наша дача, ми продали все і побудували її, щоб собі старість якусь забезпечити. Щоб у дітей була робота. Але якщо воно завалилося, біс з ним, дитина (постраждав - Главред) ", - сказав Паскаль.
Крім того, вибуховою хвилею вибило вікна і двері в шести сусідніх будинках, а також виявилися пошкоджені лінії зв'язку та електропередач.
Зараз комунальники разом з місцевими жителями розчищають завали, а уламки ракети зібрали в одному місці, щоб допомогти правоохоронцям документувати злочини окупантів.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті ракетного удару, нанесеного російськими окупантами 2 травня, в Одесі загинув підліток В'ячеслав Ялишев.
Він виявився дитиною військовослужбовця Повітряних сил Євгена Ялишева, який з 2014 року захищає Україну,
У день ракетного удару РФ В'ячеслав втік, щоб попередити літніх людей, що звучить сирена і потрібно йти в укриття. А сам, на жаль, не встиг добігти до підвалу.
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